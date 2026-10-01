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War / Мнения
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Чего стоит сопротивление, или О новой цели Путина
Наслідки російського терору.
Источник: ДСНС Києва
путин окончательно понял, что обычными военными методами Украину не сломить.
Фронт остановился, черепашьи темпы продвижения на Константиновском и других направлениях показывают, что для полной оккупации Донбасса потребуются годы, сотни тысяч личного состава и миллиарды нефтедолларов.
А благодаря таким операциям, как "Вивальди" в 3-м АК, срезке "клешни" у Доброполья в Азовском направлении и Купянской операции в Харькове, микропродвижениям в формате выжженной земли, когда захваченное – это проблема, а не трофей, ничего не стоят.
Он понимает, что на фронте – тупик.
И теперь его цель – не победить нас военным путем, а показать другим народам постсоветского пространства, за которыми он пойдет впоследствии, ЧТО СТОИТ СОПРОТИВЛЕНИЕ.
Именно поэтому в качестве своего инструмента он выбрал ТЕРРОР ПРОТИВ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ, уничтожение экономики и инфраструктуры крупных городов. Чтобы другие народы, на нашем примере, даже не думали оказывать сопротивление.
Гений прусской армии, генерал Клаузевиц, писал, что в бою соотношение морального (духа) к физическому (силам и подготовке) составляет 3:1. То есть упадок морального духа может свести физические способности к нулю. В нашем случае физическое (фронт) держится, а моральное (тыл) пытаются уничтожить.
У путина никогда не было рациональных идей, только глубоко эмоциональные. Именно поэтому не пал Киев за 3 дня и не пал Краматорск за 5 лет (а то и за 12 лет). И именно поэтому тыл не падет.
Мы выдержим. Все восстановим. К сожалению, погибших не вернем, но во имя и в память о них мы должны выдержать и это испытание.
Киевляне, держитесь, пожалуйста, вспоминайте о героическом подвиге и доблести воинов на позициях и в окопах, об условиях, в которых они находятся, и помните: ТАК БУДЕТ НЕ ВСЕГДА!
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Источник:Фейсбук Игоря Райкова
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