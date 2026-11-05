Почему не все желающие смогли эвакуироваться из Олешек: в МВА рассказали о ситуации

В оккупированной Олешковской общине на Херсонщине до сих пор остаются люди, которые хотят эвакуироваться. Не все желающие смогли воспользоваться возможностью уехать во время последней эвакуации.

Одни не знали о ее проведении из-за отсутствия связи, другие боялись фильтрации или не дождались транспорта. Об этом рассказала начальница Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко в интервью Укринформу.

Почему часть жителей не знала об эвакуации

По словам Гасаненко, что местные власти получают сообщения от людей, которые не смогли уехать по разным причинам.

В частности, некоторые жители даже не знали об эвакуации, поскольку находились в подвалах и не имели связи. По словам Гасаненко, даже режим тишины не убедил людей в том, что появилась возможность безопасно выехать.

"Хотя режим тишины и был, люди в громаде – в таком состоянии, что им трудно во что-либо поверить. Трудно оценить, что происходит вокруг. Ведь мало ли почему долго не стреляли – люди не могли прийти к выводу об эвакуации", – отметила начальница МВА.

Маломобильных людей не доставили к пункту сбора

Еще одной причиной, по которой люди не смогли эвакуироваться, стало отсутствие подвоза маломобильных жителей к месту сбора.

Пункт сбора организовали возле больницы. В то же время некоторые люди ждали, что их туда доставят россияне, однако этого не произошло.

Часть людей боялась фильтрации или не дождалась автобусов

По словам Гасаненко, некоторые жители отказались от эвакуации из-за страха перед фильтрацией.

Во время эвакуации также забирали людей, которые ждали колонну непосредственно на трассе. Однако не все смогли дождаться транспорта: некоторые женщины ушли, решив, что автобусы уже проехали.

Что предшествовало

На Херсонщине при содействии первой леди США Мелании Трамп состоялась гуманитарная операция по эвакуации гражданского населения из Олешек.

Для проведения эвакуации людей был объявлен локальный режим прекращения огня, который начался в 3:00 27 октябряи продолжался до 22:59 1 ноября 2026 года (всего 54 часа тишины).

Украина неуклонно соблюдала режим тишины.

Напомним, в захваченных с первых дней полномасштабного вторжения Олешках российские оккупанты создали гуманитарную катастрофу: туда не доставляли продукты и медикаменты, а дороги к населенному пункту были плотно заминированы, что не позволяло людям самостоятельно покинуть город.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 1 ноября, эвакуированные из Олешек люди прибыли в Украину. Им пришлось ехать через территорию РФ и Беларуси. Подробности спасательной операции раскрыл президент Украины Владимир Зеленский.