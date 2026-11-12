Почему реактивные "Шахеды" могут приближаться к цели почти бесшумно: объяснение

Российские реактивные "Шахеды" могут приближаться к цели почти бесшумно: перед ударом они выключают двигатель и преодолевают последний участок маршрута по инерции. Кроме того, в последнее время фиксируют попытки подлетать к целям на чрезвычайно малой высоте, чтобы оставаться вне зоны обнаружения украинских радаров.

Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш". В своем Telegram-канале он обратил внимание на распространенную среди украинских военных информацию о якобы дополнительном электродвигателе, который обеспечивает бесшумный полет таких беспилотников.

Однако, как подчеркнул Бескрестнов, никакого дополнительного электрического двигателя на "Шахедах" нет.

На самом деле российские войска используют другую тактику: перед ударом выключают реактивный двигатель. До этого он успевает придать беспилотнику достаточное ускорение и инерцию, чтобы тот мог преодолеть последний участок полета без работающего двигателя.

Кроме того, в последнее время фиксируют попытки направлять "Шахеды" к целям на чрезвычайно малой высоте. Это делают на участках, где нет препятствий на пути дрона, чтобы избежать обнаружения украинскими радиолокационными станциями (РЛС).

Бескрестнов призвал мобильные огневые группы (МОГ) и другие подразделения учитывать оба этих фактора. Он предупредил, что "Шахед" может появиться из ниоткуда.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее учитель физики одной из киевских школ Руслан Цыганков объяснял, почему реактивные "Шахеды" сложнее перехватывать. В то же время он выразил уверенность, что украинские военные смогут найти эффективные способы борьбы с ними, как в свое время это произошло с обычными "Шахедами".