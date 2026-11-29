Почему удары РФ не являются "местью" за Крымский мост: в Минобороны дали объяснение

Российские войска систематически атакуют украинские мосты и промышленные объекты с начала полномасштабного вторжения. До операции Сил обороны против Керченского моста враг уже нанес 109 ударов по украинским мостам. Поэтому нет оснований связывать эти атаки с действиями Украины и называть их "местью".

Эту цифру президент Украины Владимир Зеленский привел во время встречи с министром обороны Великобритании Весом Стритингом. В Министерстве обороны Украины пояснили, что российские удары являются частью системной кампании, а не реакцией на операцию украинских Сил обороны.

Мосты под ударами

Украинские мосты стали целями российских войск с первых дней полномасштабного вторжения. Атаки на транспортную инфраструктуру начались задолго до операций против Керченского моста, поэтому версия Кремля о якобы ответе Украины не соответствует хронологии событий.

Осенью 2026 года россияне активизировали удары по столичным переправам. С 1 октября, то есть примерно за полтора месяца до операции против Керченского моста, оккупанты 12 раз атаковали киевские мосты через Днепр.

Об этом 17 ноября в Брюсселе сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара. Обстрелы продолжились и после его заявления.

Мосты – системная цель Росси... Источник: mod.gov.ua Развернуть

В частности, в ночь на 20 ноября российская баллистика повредила еще три столичные переправы – Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный мосты. Эти удары стали продолжением кампании, которую враг ведет с начала октября.

По информации Минобороны, российская логистика по доставке ракет и ударных беспилотников на аэродромы и пусковые установки работает непрерывно. Враг постоянно готовится к ударам по собственному плану, независимо от отдельных информационных поводов.

Россия также продолжает атаковать крупные промышленные объекты. Среди целей – металлургическое предприятие в Кривом Роге, где работают тысячи гражданских.

Военная или гражданская цель

В Минобороны подчеркивают принципиальную разницу между Керченским мостом и гражданскими переправами, которые атакует Россия. Оккупанты используют Керченский мост как важную военную логистическую артерию для переброски в Крым бронетехники, артиллерии и боеприпасов.

Строительство моста осудили ООН, ЕС и НАТО. Источник: mod.gov.ua

Это подтверждают многочисленные видеозаписи и открытые источники. В частности, 16–17 февраля 2022 года российское Минобороны и телеканал "Звезда" демонстрировали эшелоны с танками, боевыми машинами пехоты и самоходной артиллерией на железнодорожной части моста.

9 октября 2022 года разведка Министерства обороны Великобритании сообщила, что железнодорожная часть переправы играла ключевую роль в переброске тяжелой техники на южный фронт.

В августе 2022 года "Крым.Реалии" также опубликовали видео эшелонов с танками и самоходными гаубицами на станции Тамань у въезда на мост.

В марте 2024 года тогдашний глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что до успешных украинских ударов по Керченскому мосту ежедневно проходило 42–46 эшелонов с оружием и боеприпасами.

Российские войска используют переправу для снабжения группировок в Крыму и на левобережье Херсонщины. По словам спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, заменить мост как транспортную артерию россиянам нечем.

Кроме того, Керченский мост построили незаконно – на временно оккупированной территории и без согласия Украины. Его строительство осудили ряд международных организаций и институтов, в частности:

Генеральная Ассамблея ООН

Европейский Союз

Европейский парламент

НАТО

Парламентская ассамблея ОБСЕ.

В резолюции от 17 декабря 2018 года Генеральная Ассамблея ООН отметила, что строительство моста способствует дальнейшей милитаризации Крыма.

Право на самооборону

Отдельно в Минобороны обратили внимание на нормы международного гуманитарного права, разграничивающие гражданские объекты и военные цели. Соответствующее определение содержит статья 52(2) Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям, участниками которого являются Украина и Россия.

В документе говорится, что военными целями считаются объекты, которые в силу своего характера, расположения, назначения или использования вносят эффективный вклад в военные действия. Их уничтожение, захват или нейтрализация в сложившихся обстоятельствах должны обеспечивать явное военное преимущество.

Керченский мост, по которому Россия перевозит военную технику и боеприпасы, соответствует этим критериям, отмечают в Минобороны.

Проект EUvsDisinfo Европейской службы внешних связей также называет дезинформацией утверждения российской пропаганды о том, что мост является исключительно гражданским объектом. Его использование в качестве основного маршрута военных поставок дает основания считать переправу военной целью.

Украина наносит удары по объектам на своей территории, временно оккупированной Россией. В Минобороны напоминают, что это право на самооборону, закрепленное статьей 51 Устава ООН. В НАТО также признают право Украины защищаться от российской агрессии.

Что сдерживает врага

В Министерстве обороны отмечают, что осторожность Украины не останавливает российские обстрелы. Защиту от ракетных и дроновых атак обеспечивают противовоздушная оборона и поражение военной логистики и носителей вооружения противника.

Там подчеркивают, что атаки на украинские мосты не являются ответом на операцию против Керченского моста. Россия систематически наносила такие удары задолго до нее, а объяснение о "мести" использует, чтобы переложить ответственность за собственную агрессию на Украину.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина во время атаки на Крымский мост использовала израильскую систему спутниковой связи HiSKY.