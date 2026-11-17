"Четыре баллистические ракеты по Южному мосту и три по Северному": Зеленский собрал селектор по ликвидации последствий атаки РФ

Во вторник, 17 ноября, президент Владимир Зеленский провел селектор по последствиям российского удара по энергетической инфраструктуре и мостам в Киеве. По его словам, этой ночью оккупанты выпустили четыре баллистические ракеты по Южному мосту и еще тремя атаковали Северный.

Также участники обсудили восстановление электроснабжения, работу транспорта и экстренных служб, а также усиление защиты инфраструктуры от российских дронов. Подробностями он поделился в своем Telegeram.

Удары по мостам и поддержка энергетики и логистики

Зеленский начал селектор с ситуации в энергетике. По его словам, в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях продолжаются работы по ликвидации последствий российского удара по энергосистеме. В этих областях до сих пор наблюдаются значительные перебои с электроснабжением. Во время совещания обсуждались подключение к электроснабжению объектов критической инфраструктуры и сроки восстановления графиков отключений.

"Был отдельный доклад о ситуации с логистикой после попаданий по мостам в Киеве. Этой ночью было четыре баллистические ракеты по Южному мосту и три по Северному. Определили необходимые силы и средства, а также сроки восстановления", – написал президент.

Зеленский провел селектор. Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский сообщил, что на совещании также обсудили с чиновниками реализацию программы экстренной поддержки украинской логистики, о которой договорились с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Премьер-министр Сергей Корецкий доложил о первых решениях Еврокомиссии и дальнейших шагах.

Зеленский провел селектор. Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

Отдельные поручения получило Министерство внутренних дел по организации транспортного движения. Речь шла о подготовке резервных маршрутов, схем работы транспорта и привлечении дополнительных сил на случай различных сценариев.

Экстренная помощь, агроэкспорт и защита инфраструктуры

Также министр здравоохранения Виктор Ляшко доложил об обеспечении бесперебойной работы экстренной медицинской помощи в Киеве, Днепре, Запорожье и других городах, где удары врага угрожают транспортному сообщению. По словам Зеленского, все службы должны быть готовы работать в любых условиях.

"По итогам вчерашней встречи с представителями аграрной сферы детально обсудили с МИД Украины и министром аграрной политики конкретные меры поддержки экспорта украинской агропродукции. Что именно нужно сделать, мы уже определили. Рассчитываю на этой неделе получить от чиновников ответ, когда именно меры поддержки будут реализованы. Ждать времени нет", – добавил украинский лидер.

Зеленский провел селекторное совещание. Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

Также Зеленский обсудил с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым дополнительные меры по усилению защиты энергетических, промышленных и других инфраструктурных объектов от российских дронов. Особое внимание уделили областям, где не хватает средств противовоздушной обороны и специальных рубежей для перехвата "Шахедов".

"Поручил подготовить этот вопрос к Ставке. Слава Украине!" – резюмировал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на вторник, 17 ноября, Россия вновь нанесла очередной удар по Киеву. В результате атаки перекрыты Северный и Южный мосты, возникли многочисленные пробки с левого на правый берег города. Кроме того, на других мостах и подъездах к ним образовались многочисленные заторы.