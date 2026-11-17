Четыре раза становился целью: в СБУ напомнили о предыдущих ударах по Керченскому мосту. Видео

С начала полномасштабного вторжения России Керченский мост четыре раза становился целью успешных спецопераций Службы безопасности Украины. Для поражения незаконного сооружения украинские спецназовцы применяли разные средства – от грузовика со взрывчаткой и морских дронов Sea Baby до подводного минирования и дальнобойных воздушных ударов.

Об этом рассказали в СБУ. Ведомство обнародовало видео, в котором собрало всю историю ударов по нелегальному сооружению.

В спецслужбе отметили, что каждая из спецопераций нанесла критические повреждения мосту, который россияне считали недосягаемым и даже "вечным", а общий счет результативных атак составляет 4:0 в пользу Украины.

Первый удар – 8 октября 2022 года

Первый удар по Крымскому мос... Источник: Скриншот из видео СБУ Развернуть

Первую спецоперацию против Керченского моста СБУ провела 8 октября 2022 года. Тогда на автомобильной части сооружения взорвался грузовик со взрывчаткой.

В результате взрыва были разрушены автомобильные пролеты моста, а также повреждена его железнодорожная часть.

Второй удар – 17 июля 2023 года

Второй удар по Крымскому мос... Источник: Скриншот из видео СБУ Развернуть

Следующая атака произошла 17 июля 2023 года. На этот раз СБУ применила надводные морские дроны Sea Baby, которые атаковали опоры Керченского моста.

В результате удара значительные повреждения получили автомобильные пролеты сооружения.

Третий удар – 3 июня 2025 года

Третий удар по Крымскому мос... Источник: Скриншот из видео СБУ Развернуть

Третью операцию СБУ провела 3 июня 2025 года. Украинские спецназовцы заминировали подводные опоры моста и осуществили подрыв непосредственно под водой.

По данным спецслужбы, мощность взрыва составила 1100 кг в тротиловом эквиваленте.

Четвертый удар – 17 ноября 2026 года

Четвертый удар по Крымскому... Источник: Коллаж OBOZ.UA Развернуть

Очередную спецоперацию против Керченского моста СБУ провела 17 ноября 2026 года. На этот раз для поражения сооружения применили дальнобойные воздушные средства. Для поражения моста украинские спецназовцы применили ракеты-дроны "Паляниця". В ходе более масштабной операции Силы обороны также задействовали ракеты "Нептун", дроны "Рута" и комплексы FP-5 "Фламинго".

По информации спецслужбы, в результате удара полностью уничтожены металлическая арка и автомобильный пролет моста. Повреждения также получила железнодорожная часть сооружения.

Напомним, СБУ также обнародовала эксклюзивные кадры поражения Крымского моста. На кадрах зафиксирована серия попаданий, мощные взрывы в районе креплений металлических арок и разрушение конструкций автомобильной части сооружения.

В СБУ подчеркнули, что во время каждой операции меняли подходы и средства поражения, последовательно нанося удары по главной транспортной артерии, которую Россия использует для сообщения с оккупированным Крымом.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина "сложила" Керченский мост всего за сутки. Утром 17 ноября обрушилась арка и как минимум два пролета автомобильной части Керченского (Крымского) моста длиной около 270 метров, также частично была повреждена железнодорожная часть. Это стало результатом систематических высокоточных ударов Сил обороны Украины по мосту комбинированного типа средствами поражения.