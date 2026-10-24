Продвинулся ли враг в Харьковской области: в ВСУ прояснили ситуацию

Российское военное командование лжет о продвижении российских войск в Харьковской области. Заявленные военно-политическим руководством государства-агрессора "успехи" резко расходятся с реальностью и даже с оценками разных Z-блогеров.

Об этом в эфире "Армия Медіа" заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, пишет "Армія Іnform". Он привел пример лжи оккупантов.

Россия лжет о продвижении в Харьковской области

Трегубов отметил, что в Харьковской области заявления российской стороны о ходе боевых действий часто не соответствуют действительности.

"В Харьковской области – это какая-то Нарния, совершенно фантастическая страна, потому что там российские карты отличаются друг от друга и, конечно, отличаются от реальности на местах", – подчеркнул он.

Он привел несколько примеров, когда заявления РФ и реальность на месте кардинально различаются.

Среди них – ситуация в районе Голубовки и Радьковки.

Голубовка и Радьковка на карте DeepState

"К северу от Купянска есть населенный пункт под названием Голубовка, который находится в серой зоне и через который россияне гоняют свои войска, если хотят добраться до Купянска. Не то чтобы они там есть, но они там бывают. Чтобы как-то расширить свое присутствие там, они пытаются еще войти в населенный пункт Радьковка, который находится примерно в 5 километрах к западу от Голубовки. Вот это тот населенный пункт, до которого они максимально добираются своими группами, если им очень повезет в очень плохую погоду. Вот Голубовка есть, где они иногда бывают, и есть Радьковка, где они редко бывают. Между ними 5 километров", – объяснил Трегубов.

По его словам, примерно в 25 километрах к западу от Радьковки расположено Шевченково. До этого населенного пункта, по версии российского военного командования, оккупационные войска якобы уже "почти дошли".

Шевченково на карте DeepStat... Развернуть

"А если вы еще на запад промотаете еще 25 километров, вот там будет населенный пункт Шевченково, куда, по версии Герасимова, высказанной Путину, они уже почти дошли", – сказал представитель Группировки объединенных сил.

Приведенный пример, подчеркнул Трегубов, демонстрирует расхождение между заявлениями российского командования о продвижении в Харьковской области и реальной ситуацией на местности.

Расстояние между Шевченковым... Источник: DeepState Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Силы обороны опровергли заявления врага о захвате Голубовки и Шевченкового в Харьковской области.