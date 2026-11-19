Блог | "Есть ли смысл удерживать Донбасс?" Путину пора задать этот вопрос о Крыме

Путин снова неправильно посчитал Донбасс. На пресс-конференции в Шэньчжэне, сразу после встречи с Трампом и Си, он задал, по его словам, "примитивный, но законный" вопрос. Мол, Украина удерживает оставшиеся 10% Донецкой области, но зачем, если все равно не удержит.

Здесь возможны только два варианта. Либо генералы годами рисуют ему бумажные победы, и он искренне в них верит. Либо он сам сознательно обманывает всех – от собственных граждан до Трампа. Но на самом деле разницы нет, потому что от этого цифры правдивыми не становятся.

А цифры такие. По оценке американского Института изучения войны, Украина контролирует не 10%, а более 20% Донецкой области,

А по данным украинских властей – даже около 26%.

То есть Путин "потерял" примерно 2,6 тысячи квадратных километров, а это площадь целого Люксембурга. Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка

Это не "остатки", а целый промышленный и оборонительный пояс, где живут сотни тысяч людей. И почему-то эти путинские 10% никак не заканчиваются. А тем временем сама Россия уже второй месяц подряд теряет больше территории, чем захватывает, и это признает даже Пентагон.

Теперь о "смысле удерживать". Россия штурмует эти города с 2022 года и положила там десятки тысяч своих солдат, а в октябре понесла самые большие потери за всю войну. Если в Кремле так уверены, что Донбасс и так падет, почему они просят отдать его за столом переговоров? Потому что на поле боя не получается. Именно поэтому Путин пытается получить дипломатией то, чего не смог взять оружием.

И когда не получается ни на фронте, ни на переговорах, Россия делает то, что умеет лучше всего. Она бьет по гражданским. Удар по перрону в Днепре, где люди садились в поезд, баллистика по Киеву, охота на энергетику накануне зимы. Так ведет себя не государство, которое побеждает, а террористическая организация, которая пытается запугать тех, кого не может одолеть.

Так что ответ на "законный вопрос" Путина очень прост. Смысл удерживать Донбасс в том, что за ним Днепр, Запорожье, Харьков и вся Украина. Любая земля, отданная без боя, станет не концом войны, а плацдармом для следующей. А после того, как Крымский мост лег в море, Кремлю стоит задать другой вопрос. Есть ли смысл удерживать Крым, если все равно не получится?