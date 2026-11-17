Чем Украина атаковала Крымский мост: момент удара попал на видео

Силы обороны Украины нанесли удары по Крымскому мосту ракетой "Фламинго". После серии украинских ударов на мосту обрушились арка и дорожное полотно.

Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады и экс-советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он опубликовал видео приближения боеприпаса к объекту, а также снимки, как выглядел мост до и после удара по нему ракетой.

Что известно

По Крымскому мосту работала украинская крылатая ракета FP-5 "Фламинго", сообщил Антон Геращенко. В Telegram-канале Pravda Gerashchenko появилось видео этой ракеты за мгновение до прилета по мосту. Так, Геращенко подписал видео с приближением боеприпаса к мосту: "крылатая ракета FP-5 за секунду до удара по Крымскому мосту".

t.me/Pravda_Gerashchenko/147852 Показати повністю

Также опубликовано видео момента попадания ракеты в арку Крымского моста.

t.me/Pravda_Gerashchenko/147862 Показати повністю

Геращенко также опубликовал видео для сравнения, каким был мост до серии украинских ударов и каким он стал сейчас.

"Крымский мост до знакомства с ракетой FP-5 "Фламинго" и после", – говорится в сообщении.

t.me/Pravda_Gerashchenko/147858 Показати повністю

Что известно о ракете "Фламинго"

Ракета "Фламинго" (FP-5) – украинская дальнобойная крылатая ракета, разработанная оборонной компанией Fire Point. Предназначена для поражения наземных целей на больших расстояниях. Заявленная дальность полета составляет до 3000 км, а масса полезной нагрузки – до 1200 кг.

Об украинской ракете "Фламинго" широко стало известно в августе 2025 года, когда в сети появились первые фотографии ее производства. Позже разработку подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Производитель FP-5 – украинская компания Fire Point, которая также занимается созданием ударных беспилотников и других ракетных систем.

По опубликованным компанией Fire Point данным, FP-5 имеет дальность полета до 3000 км и массу полезной нагрузки до 1200 кг.

Украинские Силы обороны применяют ракеты FP-5 для ударов по военным объектам противника.

Что предшествовало

В оккупированном Крыму поздно вечером 16 ноября началась канонада взрывов. Так называемые власти полуострова заявили о новой атаке на Керченский мост, незаконно построенный российскими захватчиками. От ударов на мосту обрушилась арка и часть дорожного полотна.

Один из военкоров противника утверждал, что в районе сооружения прогремело не менее 15 взрывов. От ударных волн в некоторых домах вылетели окна, коллаборант Сергей Аксенов, назначенный россиянами "главой республики Крым", подтвердил, что движение транспорта по Керченской переправе пришлось остановить.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что недавние удары украинских войск по Крымскому мосту свидетельствуют о том, что Россия не в состоянии обеспечить надежную защиту своих ключевых стратегических объектов. Украинским силам удалось нанести три точных удара по сооружению. Аналитики отмечают, что такие повреждения недопустимы для объекта, который должен находиться под усиленной охраной.