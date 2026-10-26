Силы обороны минусовали почти 2 тыс. оккупантов за сутки: данные Генштаба

В Генштабе озвучили новые да...

За сутки 25 октября украинские воины ликвидировали еще 1990 российских захватчиков. Общие потери армии РФ в личном составе за время полномасштабного вторжения выросли до 1 580 440 человек.

Уничтожены также сотни единиц вооружения и техники армии РФ. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери армии РФ за сутки 25 октября

Вместе с вычтенными за сутки 1 990 оккупантами общие боевые потери врага к утру 26 октября достигли 1 580 440 человек.

Также россияне потеряли 1 танк, 4 боевые бронированные машины, 18 артиллерийских систем, 2 РСЗО и 1 средство ПВО.

Защитники уничтожили 1 наземный робототехнический комплекс и 1 656 БпЛА оперативно-тактического уровня.

Список потерь также пополнился 322 единицами автомобильной и 2 – специальной техники.

Потери армии РФ на утро 26 октября

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 225 ОШП взяли в плен оккупанта, который шел снимать видео о "победе" в Запорожской области. Согласно приказу российского командования захватчик должен был добраться до села Терсянка Запорожской области, установить триколор и попытаться вернуться, однако его обнаружили украинские защитники.