"Дарил свет": на фронте погиб солист Запорожской филармонии Богдан Хижняк

К сожалению, в войне с российскими захватчиками Украина теряет своих лучших дочерей и сыновей. Недавно стало известно, что на фронте погиб певец, солист Запорожской областной филармонии Богдан Хижняк. Артисту было всего 36 лет.

У Богдана остались жена и двое детей. Печальную весть о гибели воина принесла Запорожская филармония.

Что известно о Герое

Богдан Хижняк в мирной жизни. Источник: Запорожская филармония

В мирной жизни Богдан Хижняк пел – по словам коллег, был "ярким, талантливым артистом, чей голос и искренняя энергия дарили свет и радость зрителям".

Богдан Хижняк. Источник: Запорожская филармония

С первых дней полномасштабного вторжения артист вместе с женой Юлией присоединился к волонтерскому движению. Богдан и Юлия собирали гуманитарную помощь, и певец лично отвозил собранное на блокпосты и в подразделения территориальной обороны.

Богдан вместе с женой занима... Источник: Запорожская филармония Развернуть

Но это продолжалось недолго – Юлия продолжила волонтерскую деятельность, а Богдан вступил в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы с оружием в руках защищать родную землю.

Богдан Хижняк. Источник: Запорожская филармония

Уже в мае 2023 года Богдан Хижняк за мужество и отвагу на войне был награжден "Золотым крестом" от Главнокомандующего ВСУ.

Награда Богдана, которую он... Источник: Запорожская филармония Развернуть

У Героя дома остались вместе с женой Юлией двое маленьких детей.

Другие Герои страны

Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Требухов Киевской области Максим Бабич. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 22 июля 2026 года.

На Покровском направлении в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий из поселка Ворзель Киевской области Андрей Егоров. Он отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Великая Офирна Киевской области Сергей Кошарный. Сердце храброго украинца остановилось в декабре 2025 года.