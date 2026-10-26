"Где взять людей и технику?" Российский пропагандист признался, что армия Путина не способна на масштабные прорывы фронта. Видео

Российские пропагандисты продолжают развенчивать мифы о масштабах армии страны-агрессора. Так, очередной военный эксперт и полковник Виктор Баранец признался, что оккупанты не в состоянии осуществить значительный прорыв фронта в Украине.

По его словам, для крупной наступательной операции захватчикам нужно больше людей и техники, которых "негде взять". Видео опубликовали в Telegram-канале "Сеятель ветра".

РФ не хватает ресурсов для масштабной операции на фронте

Российского пропагандиста спросили, способна ли армия РФ провести полноценную масштабную операцию с глубоким прорывом линии фронта и окружением противника. В ответ эксперт заявил, что сейчас российская армия не имеет возможности осуществить грандиозную операцию с прорывом фронта.

"Для того, чтобы провести эту крупную армейскую операцию, нужно большое группирование. Ну, хотя бы тысяч 200. Это же только личный состав. А туда нужно подтянуть и артиллерию, и авиацию, и беспилотники, это нужно готовить. А где же взять?", – посетовал Баранец.

Он добавил, что ситуацию можно изменить, однако для этого пришлось бы перебрасывать силы с других направлений, в частности, Харьковского и Днепропетровского, но тогда эти участки фронта остались бы без защиты.

Авторы Telegram-канала поинтересовались, зачем Россия продолжает безрезультатные позиционные бои, если такая тактика не способна привести к поставленной цели. Они также добавили, что Баранец, очевидно, и сам не знает ответа.

Карта. Источник: deepstatemap.live

Напомним, ранее Баранец эмоционально отреагировал на вопрос слушателя о неспособности российской ПВО защищать города от украинских беспилотников. В эфире он фактически признал, что российская армия не имеет эффективного способа противодействовать таким атакам, хотя ищет его уже несколько лет.

Как сообщал OBOZ.UA, российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что Россия якобы не хотела разрушать мосты в Украине и надеялась договориться. Она также добавила, что российское руководство не хотело уничтожать инфраструктуру, но, как утверждает пропагандистка, его к этому "вынудили".