Делегация Сил ТрО во главе с командующим Плахутой поделилась боевым опытом с представителями более 20 стран и организаций. Фото

В учебном центре показали по...

Делегация Сил территориальной обороны ВСУ во главе с командующим, генерал-майором Игорем Плахутой, провела встречу с представителями более 20 стран и организаций. Главной темой стала подготовка военнослужащих в условиях полномасштабной войны и использование боевого опыта во время обучения.

Иностранным представителям также продемонстрировали работу школы пилотов беспилотников и наземных роботизированных комплексов. Об этом сообщили Силы территориальной обороны ВСУ.

Плахута возглавил делегацию Сил ТрО на встрече с иностранными представителями

Рабочая встреча состоялась в 150 учебном центре Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. В ней приняли участие делегация Сил ТрО во главе с командующим, генерал-майором Игорем Плахутой, а также представители более 20 стран и организаций – участниц Киевской ассоциации военных атташе (КАВА).

Ключевой темой обсуждения стала система подготовки военнослужащих Сил ТрО во время полномасштабной войны и внедрение современного боевого опыта в обучение личного состава.

Плахута возглавил делегацию... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

Плахута возглавил делегацию... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

Плахута возглавил делегацию... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

Участники встречи уделили особое внимание развитию учебной инфраструктуры, совершенствованию методик тренировки и повышению профессионального уровня инструкторов.

Эффективная подготовка предполагает не только усвоение теоретических знаний и практических навыков, но и способность военнослужащих уверенно, слаженно и результативно действовать в условиях постоянных изменений на поле боя.

Плахута возглавил делегацию... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

Плахута возглавил делегацию... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

В учебном центре показали подготовку операторов БПЛА

Учитывая быстрые изменения характера современной войны, Силы ТрО ВСУ уделяют внимание обучению военнослужащих актуальным знаниям и практическим навыкам. Одним из важных направлений является противодействие беспилотным системам противника.

Отдельно иностранным дипломатам продемонстрировали работу школы пилотов беспилотных летательных аппаратов и наземных роботизированных комплексов, которая действует на базе 150 учебного центра.

Для военных атташе это был не первый визит в учебный центр. Благодаря этому они могли непосредственно оценить изменения и развитие системы подготовки военнослужащих.

В учебном центре показали по... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

В учебном центре показали по... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

В учебном центре показали по... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

В учебном центре показали по... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

Плахута рассказал о подготовке военных в 150 учебном центре

Во время встречи генерал-майор Игорь Плахута подчеркнул, что важным показателем работы учебного центра являются отзывы военнослужащих, прошедших там базовую общевойсковую подготовку и профессиональные курсы.

"Самая важная оценка работы 150 учебного центра – отзывы военнослужащих, прошедших здесь базовую общевойсковую подготовку и профессиональные курсы. Сейчас здесь обучаются не только бойцы теробороны, но и представители Сухопутных войск, Морской пехоты и Сил беспилотных систем", – рассказал дипломатам Игорь Плахута.

Плахута рассказал о подготов... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

Плахута рассказал о подготов... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

Плахута рассказал о подготов... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

Плахута рассказал о подготов... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

Плахута рассказал о подготов... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

Плахута рассказал о подготов... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

Плахута рассказал о подготов... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

Плахута рассказал о подготов... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

Плахута рассказал о подготов... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

Плахута рассказал о подготов... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

Плахута рассказал о подготов... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

Плахута рассказал о подготов... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

Плахута рассказал о подготов... Источник: facebook.com/TerritorialDefenseForces Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Силами территориальной обороны ВСУ генерал-майор Игорь Плахута поздравил воинов-разведчиков Сил ТрО с Днем военной разведки Украины. Он также отметил военнослужащих наградами.