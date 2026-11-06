Операция "Чебуречная" в Сумской области.

Десятки пленных и сотни пораженных целей: ГУР провело операцию "Чебуречная" на Сумщине. Видео

На Сумском направлении подразделение Group 10 департамента активных действий ГУР МО провело масштабную операцию "Чебуречная". Операция сорвала наступление россиян на направлении. Результаты миссии: бойцы ГУР зачистили 642 гектара украинской земли, 107 оккупантов уничтожены и 157 ранены, еще 29 – взяты в плен. Также уничтожены 61 место запуска и пункт управления БпЛА, 31 артиллерийская система, 368 единиц автотранспорта, а также 630 вражеских укрытий и фортификационных сооружений.

Операция состояла из двух этапов. Сейчас благодаря "Чебуречной" на направлении "сформированы линии обороны смежных подразделений, которые продолжают и удерживают там оборону", рассказывают военные ГУР.

Сложный ландшафт

В целом операция готовилась около месяца, что позволило бойцам тщательно подготовиться, отмечают в ГУР.

В течение семи недель сложной боевой работы, которая состояла из двух этапов, украинские спецназовцы сорвали наступательные планы врага, зачистили 642 гектара лесов и передали позиции подразделениям Сил обороны.

"Нам сказали примерно, какой это будет работа, к чему мы должны готовиться, и мы уже подстроились под те условия… Этот месяц дал больше времени подготовиться более специализированно, более узко", – вспоминает боец ГУР.

Миссия развернулась на сложной ландшафтной местности, похожей на "Карпаты", – покрытые лесом крутые склоны и овраги. Задачи выполнялись последовательно: сначала штурмовые группы пробивали логистические пути, затем продвигались вглубь лесов, устраивали засады и выбивали оккупантов.

Почему именно "Чебуречная"

Из-за специфики буквально ежедневного захвата оккупантов в плен операция и получила свое неформальное название.

"Когда берешь пленного, ты докладываешь, что "у меня плюс один чебурек". Поэтому название отсюда и происходит – от количества чебуреков на этой задаче", – объяснили украинские защитники.

Бойцам приходилось действовать в экстремальных условиях: враг массированно накрывал артиллерией и применял дроны с зажигательными снарядами, из-за чего все вокруг полыхало. Несмотря на это, украинские воины демонстрировали стойкость и профессионализм.

Прикинулись пид*рами

Благодаря мастерским действиям разведчиков, оккупанты долгое время даже не понимали, что украинские силы находятся у них в тылу. Кроме того, по признанию бойцов, они "прикинулись пид*рами" – выдавали себя за оккупантов.

"Враг даже не понимал, что мы там… Мы провели активные действия, взяли в плен группу врага, вывели их к основным своим силам и остались на переднем крае", – рассказывают в ГУР.

Благодаря умелому планированию и проведению радиоигры захватчики долгое время не могли понять масштаб потерь.

"Еще на втором этапе, когда мы закончили работу, мы уже все вышли из задачи, а командование оккупантов еще две недели думало, что это еще их леса, еще их позиции, сбрасывали им посылочки, пытались выйти на связь", – рассказывают в ГУР.

Работа в ГУР

В ГУР МО Украины показали, как проходит контрольно-тактическое занятие для курсантов базовой общевойсковой подготовки. Полевое испытание длится три дня, в течение которых новобранцы должны преодолеть до 90 километров с полным снаряжением, пройти засады и водные переправы.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники продолжают пополнять обменный фонд. На этот раз бойцы Главного управления разведки взяли в плен двух оккупантов, устроив засаду на маршруте захватчиков. После этого более 15 километров шли пешком, преодолевая водные преграды, постоянный огонь и охоту вражеских БпЛА.