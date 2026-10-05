Блог | До последнего украинца, или Сценарий в случае нашей капитуляции

До последнего украинца.

Если мы сдадимся россиянам или проиграем в войне – они истребят нас всех до последнего украинца.

Сразу расстреляют – часть активного гражданского общества, ветеранов, военных, чиновников, бизнесменов, писателей, журналистов, преподавателей, ученых.

Кого-то из вышеперечисленных запрут в лагеря для фильтрации, после которой большая часть получит тюремные сроки. И не переживет тюрьмы.

Затем россияне возьмутся за простых украинцев.

Все без исключения украинцы пройдут фильтрацию на лояльность и публичную неактивность. Именно пассионарность, даже полуватная, для российских силовиков представляет угрозу. И в России. И тем более в оккупированной ими Украине (*которая, допустим, сдалась).

Россияне будут методично фильтровать всех украинцев. Даже в маленьких деревнях. Даже "маленьких и никому не интересных". Россиянам интересны все украинцы.

Часть переселят в Россию. Без права возврата. Приехал в Усть-Залупск – ходи отмечаться с новой пропиской раз в неделю. Потому что россиянам это этнически выгодно.

Переселений будет несколько волн. Ведь фильтрация украинцев – это же процесс.

Затем в захваченные города приедет и кавказская мафия, и мафия из числа российских силовиков и их криминальных друзей. Кавказская мафия, как правило, бедна – ей нужно искать новые горизонты. Поэтому они будут грабить и разорять. Без идеологии. Отжим всего, вплоть до маленького магазина, чисто ради денег. Значительно страшнее будет идеологическая мафия российских силовиков и их друзей. Здесь уже отжим и перераспределение будут и из-за выгоды, и из-за идеологии: наказать украинцев. И каким бы сторонником "славянского братства" вы ни были, с приезжими вы не договоритесь, каким бы крутым решалой вы ни были. И каким бы меценатом Московского Патриархата вы ни были. Сотни и тысячи донецко-луганских бизнесменов, решал, схемистов 2014 года – это как подтверждение. Лишь единицы проскочили. Единицы. Почему? Потому что, а зачем вообще разговаривать с вами, оккупированными? Кто вы для них? Какой-то тип с интересными объектами. Не более того.

Затем последует очередная волна переселения вызвавших сомнения на фильтрации в Россию.

И одновременно в новые города Украины приедут сотни тысяч россиян. Ведь и погода лучше, и "черешня", и "шелкавица", ну и "выделили трешку в центре Житомира, Киева". "Счастье-то какое". Владелец "трошки", конечно же, фильтрацию не прошел и был отправлен на Урал. А квартиру "национализировали". Как, кстати, сейчас бывает в Мариуполе. Да и семьи российских военных сюда приедут – жить рядом со своими солдатами-оккупантами. Как часто бывает в Донецке.

Конечно, мужчин русские уничтожат и переселят больше, чем женщин. Ведь "украинки же красивые, да и какой русский откажется от удовольствия попробовать %о%лушку". Я специально здесь так мерзко выражаюсь. Чтобы лишить вас ненужных иллюзий. Ведь если мы сдадимся и россияне победят: что их будет сдерживать? Кто? Сексуальное насилие будет невиданных масштабов. И чем западнее – тем больше. Даже отсидеться в подвале месяц не получится, как повезло многим женщинам во время оккупации в Буче. Да и там масса ужасных свидетельств. Рано или поздно придется выходить на улицу.

Конечно, часть населения останется. Русским же нужно, чтобы и здесь кто-то работал. Но все украинское из них будут выбивать. И в прямом, и в переносном смысле. Даже это типичное украинское скандальное неумение держать язык за зубами и возмущаться по поводу и без повода, что для нас уже стало привычным моментом жизни, для россиян – это уже политическое заявление. Угроза. Которая будет непременно наказана.

Россияне уже поняли, что не стоит играть даже в "потешных" украинцев а-ля УССР 2.0, потому что понимают: среди этих вышиванок и веночков непременно появится очередной антироссийский Бандера! Поэтому вы либо покорный во всем новый русский гражданин, либо не прошли фильтрацию. И даже если вы и прошли фильтрацию, у каждого из вас есть электронный след. Сейчас не времена СССР, когда можно было где-то как-то спрятаться. Сейчас и электронный след, и камеры, и базы данных быстро найдут все о вас, расскажут все о вас и, главное, найдут вас везде.

А из ваших украинских детей быстро сделают молодых русских патриотов. В ЮнАрмии, на "Зарнице". И, главное, в интернете. С тщательным контролем трафика. Это во времена СССР ребенок мог быть в школе вроде бы пионером, а дома получать ложкой по лбу за стишок про "дедушку Ленина". И в придачу – семейную историю о том, как все было на самом деле. Но сейчас есть Интернет, который с вашим ребенком 24 часа в сутки, и поэтому вы со своими рассказами, ну, можете остаться неуслышанными. Да и осмелитесь ли вы вообще что-то рассказывать? За окном уже совсем другая реальность. А вам повезло пройти фильтрацию.

А подросток же что-нибудь проболтает в школе, и все – ваша пройденная фильтрация уже не пройдена…

Даже те украинцы, кто уедет за границу, не будут чувствовать себя в безопасности. Во-первых, всех лидеров украинских общин и самых активных будут постепенно ликвидировать сотрудники ФСБ. А во-вторых, против бежавших украинцев россияне развернут масштабную пиар-кампанию: о плохих украинцах. И уже не будет государства, которое смогло бы дать ответ, оказать юридическую помощь и спросить у политиков, что происходит. Если не будет Украины – украинцы за рубежом будут всегда находиться под давлением россиян. Россияне уже не допустят появления очередной ОУН за рубежом. Они уже однажды обжеглись. И если раньше западные государства обеспечивали украинцам и их лидерам определенную защиту, то сейчас не будут. Ведь российские диверсанты в Европе чувствуют себя очень свободно. А когда не будет и украинского государства, то не будет даже того, кто хотя бы декларативно мог бы заговорить о защите украинцев. Да и самим европейцам это будет как-то не до дела. Недавно скончались главы украинских объединений Испании и Португалии (Павел Садоха и Роман Родик). С разницей в несколько дней. Проблемы с сердцем. У обоих… за несколько дней… Ну, погибли и погибли. И в Португалии, и в Испании всем как-то пофиг. У них ведь есть Криштиану Роналду. А в отношении остальных украинцев за рубежом россияне создадут атмосферу, в разы хуже, чем сейчас в Польше. Вы будете бояться и говорить на украинском, и называть себя украинцем. Россияне понимают свои ошибки времен Холодной войны. Да и Европа, и европейские общества уже сейчас просто другие. Значительно другие. Со временем ассимиляция добьет всех тех последних украинцев, которые еще были в душе украинцами…

И тогда не останется ни одного украинца. Потому что в случае нашей капитуляции россияне уничтожат нас всех: до последнего украинца.

А в случае продолжения нашей борьбы и попытки победить россиян, погибнет, конечно, еще много украинцев. Еще сотни тысяч, а может, даже еще миллион. Но большая, абсолютно большая часть точно выживет и сохранит и свое имущество, и свой народ, и свою нацию, и свое государство.

Где своя правда и своя воля!