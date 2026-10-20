"До последнего мгновения оставался на передовой": Зеленского призвали присвоить звание Героя Украины сержанту Бабийчуку, погибшему в Донецкой области

Украинцы призвали президента Владимира Зеленского посмертноприсвоить звание Героя Украины младшему сержанту Ярославу Бабийчуку, погибшему во время эвакуации раненых в Донецкой области. Военный добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины с первых дней полномасштабного вторжения.

Во время службы он эвакуировал более тысячи раненых бойцов, организовал стабилизационный пункт и проводил обучение по тактической медицине. Текст петиции появился на сайте Офиса президента.

Зеленского просят присвоить Ярославу Бабийчуку звание Героя Украины

Ярослав Бабийчук родился 24 августа 1987 года. До начала полномасштабной войны работал реабилитологом в Киеве, посвящая себя помощи людям. Когда Россия начала полномасштабное вторжение, он добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Младший сержант служил санитарным инструктором медицинского пункта 3-го механизированного батальона воинской части А0222. Его местом работы стала передовая — там, где каждая минута могла решить, чья жизнь будет спасена.

Под вражеским огнем Ярослав оказывал помощь раненым, выносил их с поля боя и организовывал эвакуацию. За время службы он провел более тысячи таких эвакуаций. За каждой из них – человек, которому он помог обрести шанс на жизнь, семья, которая смогла дождаться своего защитника, и сослуживцы, которые знали: на Ярослава можно положиться.

"Он — профессионал своего дела, человек, который не боялся всегда идти на помощь своим побратимам. Иногда бывало так, что он знал: ребята могут не донести побратима или им трудно его нести. Шел бой, они подъезжали к месту, где велся бой, и оттуда он вывозил раненого", – рассказал побратим Героя Александр Свинаренко.

Он не только сам спасал раненых, но и передавал свои знания другим военнослужащим. По инициативе Ярослава во время контрнаступления в батальоне создали стабилизационный пункт. Он также проводил занятия по тактической медицине для бойцов своего и смежных подразделений.

Его опыт и навыки помогали сослуживцам быть готовыми к самым сложным ситуациям. Ярослав понимал цену каждой минуты на поле боя и делал всё возможное, чтобы у других военных было больше шансов выжить.

Последний выход Ярослава Бабийчука

19 апреля 2024 года вблизи Урожайного Волновахского района Донецкой области российские войска обрушили огонь на украинские позиции. Несмотря на опасность, Ярослав снова отправился на передовую — туда, где на помощь ждали раненые.

Во время очередного выхода позиции подверглись удару противотанкового ракетного комплекса. Младший сержант Бабийчук погиб. Он до последнего оставался верен своему призванию — спасать тех, кто нуждался в помощи.

Ярослав Бабийчук. Источник: Скриншот

До войны Ярослав помогал людям восстанавливаться после травм. На войне он делал все, чтобы они оставались в живых. А когда спасти их уже не удавалось, возвращался с поля боя не только с ранеными, но и с погибшими побратимами, чтобы их семьи могли дождаться родных и достойно попрощаться с ними.

За службу Ярослава наградили почетным нагрудным знаком "За спасенную жизнь" и другими наградами. Его именем названа улица в селе Лесовичи Вышгородского района Киевской области. Также ему посмертно присвоили звание "Почетный гражданин Димерской поселковой территориальной общины".

Для своей семьи Ярослав был любящим сыном, мужем и отцом. Для сослуживцев — надёжным товарищем и специалистом, которому доверяли самое ценное — собственную жизнь.

Поддержим петицию о присвоении звания Героя Украины

Более тысячи эвакуаций, созданный стабилизационный пункт, обучение тактической медицине и ежедневная готовность рисковать собой ради других – это вклад Ярослава Бабийчука в спасение украинских защитников.

Его мужество, самоотверженность и верность военной присяге заслуживают достойного чествования. Посмертное присвоение звания Героя Украины стало бы признанием его подвига и памяти о человеке, который до последнего выполнял свой долг.

Ярослав Бабийчук. Источник: Скриншот

Призываем поддержать петицию к президенту Украины Владимиру Зеленскому о посмертном присвоении младшему сержанту Ярославу Бабийчуку звания Героя Украины.

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