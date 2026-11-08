Блог | Пока звучит симфония украинского народа, нас никогда не одолеть! или История одной эвакуации

Симфония Украинского народа.

Сообщение о раненом всегда приходит внезапно.

Далее текст на языке оригинала.

Так, одного вечора прийшло голосове повідомлення від командира, в якому він нервово повідомляв, що в нас є 300-ий (поранений), а заодно шукав варіантів його евакуації.

Справа в тому, що це було далеко від нашої ділянки фронту, наші евакуаційні маршрути проходили через певні села і дороги, а двоє військових на автомобілі в темну пору повернули не туди і потрапили на дорогу, над якою часто літали російські дрони. Вночі зі світлом від машини наші військові стали легкою ціллю. Один дрон влучив в авто, зі слів водія, його самого поранило, а його напарник одразу загинув. У небі стало чутно ще один дрон. Водій випав з авто і, не зважаючи на свої поранення, почав бігти. Через кілька секунд пролунав ще один вибух від влучання другого ворожого дрону в наше авто.

Поранений продовжив бігти по дорозі і потрапив в село, в якому дивом натрапив на медиків, скажімо, бригади номер 2. Вони забрали його в укриття і надали першу допомогу. Саме через них він зміг повідомити, що він поранений, а його напарник загинув.

Медики 2 бригади вийшли з нами на зв’язок. Виявилось, що це саме та бригада, якою свого часу керував "Орел", описаний у моїй книзі. Там же служив "Добряк" і, певний час назад, Oksana Yarema… Тому ми одразу почали розмовляти, наче знаємо одне одного все життя. Вони не радили нам їхати за 300-им до них. Наш солдат мав поранення плеча, лопатки, руки, спини, але ноги були неушкоджені. Та на моє прохання провести його пішки в сусіднє село, звідки ми зможемо на авто його забрати – вони відмовились, за їхніми словами, вся та територія постійно під атаками ворожих дронів, тому виходити на поверхню – вкрай ризиковано.

Як його звідти забрати? Як евакуювати пораненого? Мій командир нервово шукав рішення. Потрібно було якось забрати загиблого теж. Про місце знаходження загиблого знав тільки поранений. Оскільки забирати загиблих – не завдання медиків, я запропонував, щоб група, яка буде йти за 200-тим, провела з собою пораненого хоча б на кілька кілометрів звідти, щоб ми могли його забрати автомобілем. Але не вдалось знайти групу людей, які погодяться туди йти.

Наступила ніч. Я сів за карту і почав шукати маршрути. Я часто використовував метод: під’їхати куди тільки можна, а небезпечну ділянку долати пішки. Куди ж можна під’їхати автомобілем? То зовсім не наша ділянка фронту, я там нічого й близько не знав ще.

Минулого року я потрапив до військової частини, скажімо, номер 1. У тій частині я заприятелював з багатьма медиками, а з Владислав Белінський ми вчили солдат тактичної медицини. На цей момент Влад вже був командиром евакуаційного відділення медичної роти бригади №1. Я зв’язався з ним, бо він воював саме в тій ділянці фронту. Він описав мені, в які села я живим не доїду, а де, з ризиком, але можна заїхати, щоб звідти далі йти пішки. Так почала з’являтись симфонія. Від перевантаження в голові стало чути пульсацію судин, але ці 2 медика двох різних бригад, наче барабани почали задавати ритм плану порятунку пораненого. І як дивовижне співпадіння – саме вчора мої друзі з командування об'єднаних сил, Ігор та Костянтин, наче віртуози-органісти, понатискали на потрібні клавіші, тому за день до цього у мене з’явився "Богдан", який міг проїхати болотяними польовими дорогами, а в руках у мене був пристрій виявлення дронів.

Близько 1:00 план був намальований на карті. Я представив його командиру і отримав дозвіл. Виїзд о 3:00…

Всю ніч йшов дощ і над ранок наступив сильний туман. Саме туман потрібен був мені, щоб проскочити туди непомітно.

З місця нашого медпункту я добрався до Села 1. Там була моя передова медична група, призначена для евакуації поранених. Я був невиспаним і втомленим, тому далі за кермо попросив сісти Дена. Я показував йому дорогу, а він мав справлятись з цим болотяним морем. Наче скрипаль в ноти, намагався він влучати колесами у щось тверде в цьому місиві. Через годину ми були в Селі 2. Там я висадив свою сестру – Піночет. Вона єдина в моєму підрозділі мала достатньо бойового досвіду, щоб витягнути мене, якщо в мене поцілить ворожий дрон. Піночет Ann Zamriy – моя перша скрипка, яка замінить мене, якщо мені не вдасться. Ще з вечора я показав їй весь маршрут і передав їй рацію. Вона мала бути на зв’язку зі мною і з командуванням, тобто додатково мала працювати ретранслятором…

Ще через 20 хвилин ми приїхали до Села 3. Там я сказав Денові заховати автомобіль. Звідти дорога лише пішки. 8 кілометрів польових доріг. В певних місцях довелося повертатись назад, адже дорога виявилась непрохідною. Під самим Селом 4 мене двічі примушували ховатись у чагарниках FPV-дрони. В дорозі мені повідомили, що неподалік знаходився наш офіцер – Витязь. Він вирішив теж пішки добратись до пораненого, щоб допомогти мені. Через годину ми зустрілись в медиків 2 бригади. Я оглянув пораненого, він був перемотаний. Наляканий і втомлений, але міг йти пішки.

З Витязем ми вирішили спробувати дістати тіло загиблого. Дорога була жахливою. Ми проходили повз уламки техніки, яку вразило вже цього ранку. Все диміло, навколо були розкидані шматки автомобілів, на яких намагались прошмигнути тут.

Врешті ми добрались до нашого авто. Воно було вщент випалене. Від тіла загиблого залишились лиш рештки. Я дістав тіло з машини і помістив до мішка для загиблих. Це та остання честь, яку ми зобов’язані віддати нашим героям – повернути їх додому.

Шлях до "Богдана" був важким і довгим. Ми з Витязем постійно змінювали руки, однак його кисті досить швидко почервоніли, наче він грав на мідній трубі в двадцятиградусний мороз. Все ж, близько 12:02, ми добрались.

Далі рушили польовими дорогами до Села 1, по дорозі забрали Піночет. Я знав, що мій водій вже виснажений цією дорогою, мені потрібна була друга скрипка. В Селі 1 я поміняв водіїв, даючи Дену відпочити. За кермо сів Вася. Ми дістались до медиків в лікарні лише через 2 години. Там я почав переповідати історію пораненого й наданої йому допомоги моїм колегам в лікарні. В цей час моя сестра сказала, що мені прийшла якась посилка від Mari Ung, тому, щоб не втрачати часу, Піночет поїхала по посилку.

Смеркалось. Їхати по твердій дорозі було небезпечно, бо вона проходила заблизько до ворогів. З фарами нас швидко помітять і ми повторимо долю наших поранених і загиблих. Я прийняв рішення їхати більш безпечною, але польовою дорогою. Проблема була в тому, що там був дуже крутий і тривалий спуск, і весь сьогоднішній день йшов дощ. Вся поверхня стала слизькою.

Вже в темряві ми під’їхали до того спуску. Як сказав мені Вася, якби він бачив, куди він їде, він би не погодився… Машина почала безконтрольно сповзати і завалюватись то на один, то на інший бік. Не дивно, більше 3 тонн ваги… Я з Витязем вискочили з авто і почали з боків намагатись підтримувати його, щоб воно не лягло повністю. Водій наче віртуоз на скрипці, намагався хоч десь чіплятись то за траву, то за камені, щоб не рухнути з автомобілем вниз. Ми з Витязем перетворились на болотяників, але вдало спустились вниз.

Коли я добрався до місця, де ночую, мої ноги були мокрими, шкіра стала блідою і зморщеною від цілого дня в волозі. Болото проникло скрізь, і мої берці було неможливо знайти в цих двох болотяних сферах. Я дивився на них і не знав, що робити.

– Завтра я виїжджаю босим, – сказав я до Піночет.

Вона лиш похитала головою, стурбовано дивлячись на мої ноги.

– Давай хоч глянемо, що тобі прислали, – сказала Піночет, – може там щось смачненьке і це підніме тобі настрій…

Ми відкриваємо коробку, а там новенькі берці мого розміру!!! О, Mari Ung, якби ж ти тільки знала, як ти вчасно!!!

Ось вона – віолончель, якої так не вистачало в цій симфонії Українського народу.

І можете нас атакувати зі всіх сторін, можете зраджувати Будапештський меморандум, можете, як псевдосоюзники, домовлятись за спиною з ворогами і обрізати нам старлінк, але допоки лунає Симфонія Українського народу, вам ніколи нас не здолати!