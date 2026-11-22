Дрон оккупантов убил 14-летнего ребенка в Сумской области: что известно о трагедии

В Сумской области в результате детонации российского беспилотника погиб 14-летний мальчик. Трагедия произошла утром 22 ноября в Новослободской общине, где двое местных жителей наткнулись на вражеский дрон.

Об этом в Telegram сообщил руководитель аппарата Сумской областной военной администрации Игорь Кальченко. По предварительной информации, подросток получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.

Обстоятельства трагедии

В настоящее время все обстоятельства происшествия остаются неизвестными. В то же время в областной администрации подтвердили, что смертельные ранения ребенок получил в результате взрыва вражеского БПЛА.

В Сумской ОВА выразили искренние соболезнования семье и близким погибшего ребенка.

Пост Игоря Кальченко в Telegram. Источник: Скриншот

Жителей Сумщины предупредили об опасности

В областной администрации подчеркнули, что угроза от взрывоопасных предметов остается чрезвычайно высокой, особенно в приграничных населенных пунктах.

Местных жителей призвали ни при каких обстоятельствах не приближаться к подозрительным находкам, не прикасаться к ним и не пытаться самостоятельно перемещать. Речь, в частности, о неразорвавшихся боеприпасах, вражеских беспилотниках и других предметах, которые могут представлять смертельную опасность.

Отдельно напомнили о необходимости объяснять детям правила обращения с подозрительными предметами. В случае обнаружения потенциально опасной находки нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить спасателям или полиции по номерам 101 или 102.

Другие российские атаки на Украину

Напомним, утром 22 ноября российский беспилотник атаковал пятиэтажный жилой дом в поселке Дымер в Киевской области. В результате удара вспыхнул пожар, а квартиры с первого по пятый этаж получили разрушения.

Россия атаковала многокварти... Источник: ГСЧС Киевской области Развернуть

По последним данным, погибли два человека, еще трое пострадали, среди них – подросток. Под завалами могут оставаться 15 жителей, в том числе двое детей. На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 22 ноября Россия атаковала Украину 186 ударными беспилотниками, среди которых были "Шахеды", "Герберы" и дроны-имитаторы. Силам противовоздушной обороны удалосьсбить или подавить 161 вражескую цель.