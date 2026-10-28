Дрон попал в лобовое стекло: оккупанты убили канадского волонтера, который спасал животных в Краматорске. Фото
Мужчина погиб в результате п...
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Российские оккупанты убили волонтера из Канады Джесси Адамса, который занимался спасением животных в прифронтовых регионах. Жизнь иностранца оборвалась 25 октября в Краматорске, Донецкой области.
Мужчина погиб в результате прямого попадания беспилотника в автомобиль. Об этом сообщили Facebook-сообщества "Порятунок тварин Харків", и "Їх убила Росія".
"С глубокой скорбью сообщаем о гибели нашего друга и соратника по делу спасения животных Джесси Адамса – волонтера и основателя канадской организации RainCoast Dog Rescue Society", – говорится в сообщении.
Что известно о гибели и деятельности волонтера
В день гибели Джесси участвовал в эвакуации животных из Краматорска. Российский FPV-дрон атаковал эвакуационный автомобиль, в который только что загрузили спасенных животных, и попал в лобовое стекло. Мужчина получил тяжелые ранения, поэтому его срочно доставили в местную больницу.
Мужчина помогал местным жите...
Источник: Facebook/Їх УБИЛА росія
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Медики провели реанимацию и неотложную операцию, однако травмы оказались смертельными.
Джесси был частью команды Animal Rescue Kharkiv. Вместе с другими спасателями он отправлялся в прифронтовые населенные пункты, где помогал местным жителям и вывозил животных из опасных районов.
"Когда человек преодолевает полмира, чтобы работать бок о бок с тобой в одних из самых сложных условий, это значит больше, чем можно выразить словами. Благодаря Джесси сегодня живы сотни животных", – подчеркнули в организации.
Мужчина помогал местным жите...
Источник: Facebook/Їх УБИЛА росія
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Коллеги погибшего отметили, что ценили возможность работать с ним в одной команде. Они будут вспоминать его как искреннего, доброжелательного и необыкновенного человека, которого им всегда будет не хватать.
Волонтер погиб 25 октября.
Источник: Facebook/Їх УБИЛА росія
Волонтер погиб 25 октября.
Источник: Facebook/Їх УБИЛА росія
Как отметили в сообществе "Їх убила Росія", Джесси Адамс за время своей благотворительной деятельности помог спасти более 1000 жизней.
"Теперь у несчастных животных еще на один шанс меньше выжить в аду войны… Светлая память… 25.10.2026. Краматорск", – говорится в сообщении.
Карта.
Источник: deepstatemap.live
Пост.
Источник: Скриншот
Пост.
Источник: Скриншот
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в результате российского обстрела Харькова погиб польский волонтер Марек Русек-Вольский. Он регулярно привозил гуманитарную помощь в прифронтовые города и села Украины. По предварительной информации, смертельное ранение волонтер получил в конце июля после атаки российского дрона.