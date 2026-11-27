Дронами-перехватчиками "Генерал Черешня" Bullet за месяц уничтожено 1200 "Шахедов"

Украинский дрон-перехватчик Bullet производства компании "Генерал Черешня" занял второе место по количеству уничтоженных российских ударных беспилотников Shahed за месяц среди всех средств поражения.

За этот период перехватчиком Bullet было уничтожено 1200 российских "Шахедов".

Результат Bullet – закономерное следствие системной работы компании и постепенного наращивания присутствия в сегменте дронов-перехватчиков. Доля Bullet в продажах перехватчиков через "еБалы" в программе "Армия дронов. Плюс" среди всех производителей выросла с 14,65% в сентябре до 23,65% в октябре и 36,75% в ноябре. Таким образом, сейчас примерно треть продаж дронов-перехватчиков для борьбы с "Шахедами" через Brave1 Market приходится на Bullet.

В то же время компания "Генерал Черешня" продолжает удерживать первое место по общему количеству уничтоженных воздушных целей среди производителей беспилотных систем.

Bullet предназначен для перехвата ударных беспилотников противника. Сейчас компания развивает направление беспилотных систем для противодействия российским средствам воздушного нападения и готовит перехватчики в нескольких модификациях.

Результаты применения Bullet демонстрируют рост роли украинских беспилотных систем в противодействии российским ударным БпЛА и развитии альтернативных средств перехвата воздушных угроз.