Дроны атаковали Балаково в Саратовской области: прогремела серия взрывов. Фото и видео

С ночи ударные дроны Сил обороны наносят удары по Саратовской области. В промышленной зоне города Балаково раздавались многочисленные взрывы.

Сообщается о поражении дата-центра "Сбербанка" и металлургического завода. Подробности собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно об атаке

Взрывы в городе Балаково начали раздаваться еще с ночи. По состоянию на 5 часов утра атака продолжалась, по оценкам Exilenova+, "уже несколько часов".

Под ударом, по всей видимости, оказалась энергетическая инфраструктура противника: на одном из видео видна характерная белая вспышка после прилета.

"Балаково. Момент попадания по энергетической инфраструктуре", – отмечали в Exilenova+.

Балаково, по данным Exilenova+, в течение нескольких часов подвергалось атаке ударных дронов Сил обороны.

Помимо энергетики (или вместо нее) под ударом мог оказаться крупный дата-центр российского "Сбербанка".

"Существует высокая вероятность того, что под ударом находится МегаЦОД "Сбербанка" в Балаково. Местные жители сообщают о десятках взрывов... Строительство комплекса еще не завершено, однако объект реализуется поэтапно, и его отдельные части могли быть введены в эксплуатацию", – отметили в Exilenova+.

Проект стоимостью 122,2 млрд рублей (более $1 млрд) предусматривает создание одного из крупнейших центров обработки данных в России: около 3 000 серверных стоек, до 120 000 серверов и электрическую мощность до 82 МВт.

"ЦОД предназначен для обеспечения ИТ-инфраструктуры "Сбербанка", хранения и обработки данных. Также сообщалось о планах размещения на его базе сервисов государственной цифровой платформы "ГосТех", – добавили в Exilenova+, вновь уточнив, что "под атакой могла оказаться энергетическая инфраструктура в этом районе".

Анализ Exilenova+

Спутники NASA FIRMS зафиксировали многочисленные очаги пожаров в промышленной зоне Балаково. Там расположены ЦОД "Сбербанка" и металлургический завод.

Спутники NASA FIRMS зафиксировали пожары

Этот завод ("МЗ Балаково") также попал под удар.

Зарево от пожара

Вскоре были подтверждены удары по ЦОД "Сбербанка" и "МЗ Балаково".

Так, поражение обоих этих объектов в Exilenova+ подтвердили эксклюзивными кадрами с мест прилетов.

Атакован МегаЦОД "Сбербанка"

Атакован металлургический завод в Балаково

Также там добавили, что металлургический завод в Балаково, по которому был нанесен удар этой ночью, специализируется на производстве стали и металлопроката, в частности арматуры и сортового проката. Завод производит более 1 млн тонн стального проката в год, имеет собственное сталеплавильное производство.

В течение атаки в городе активно работала российская ПВО. Россияне могли наблюдать результаты ее работы в своих домах: в некоторых из них вылетели стекла.

Результаты работы российской ПВО

Как сообщал OBOZ.UA, в Хрустальном в Луганской области прогремели взрывы, произошел пожар. Под ударом оказалось место дислокации российских войск.