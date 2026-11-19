Дроны атаковали ключевую нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Дружба" в Татарстане. Фото и видео

Утром 19 ноября на территории республики Татарстан (РФ) прогремели многочисленные взрывы. Украинские беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию ​​нефтепровода "Дружба".

В районе промышленного объекта произошел пожар. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Что известно об атаке

Воздушную тревогу в республике Татарстан объявили около 3:00 ночи по местному времени. Местные службы сообщали об угрозе атаки БПЛА на города Лениногорск, Бугульма, Елабуга, Нижнекамск, Заинск, Альметьевск, Набережные Челны.

По предварительной информации, основная цель атаки расположена в Альметьевске. Там беспилотники прорывались к нефтеперекачивающей станции нефтепровода "Дружба".

Мониторинговые каналы сообщили, что атака была успешной, и на территории промышленного объекта начался пожар. Местные жители в свою очередь публикуют в сети кадры со столбом черного дыма, который поднимается в районе Альметьевска.

Жители Альметьевска видели яркие вспышки в районе села, где расположена нефтеперекачивающая станция системы магистральных нефтепроводов РФ. OSINT-аналитик ASTRA, изучив видео, пришел к выводу, что станция была атакована и поражена. Это косвенно подтверждают сообщения местных жителей, которые сообщают, что в направлении станции поехали скорые и пожарные машины.

БПЛА атаковали Татарстан. Источник: ASTRA

После налета дронов возник пожар. Источник: ASTRA

Что известно об объекте

Нефтеперекачивающая станция "Калейкино" – крупнейший нефтеперекачивающий и распределительный узел в составе АО "Транснефть – Прикамье" (входит в систему ПАО "Транснефть"). Расположена в Альметьевском районе Республики Татарстан, на расстоянии около 1200 км от границы с Украиной. Входит в зону ответственности Ромашкинского районного нефтепроводного управления.

Общая вместимость емкостей для хранения сырья оценивается примерно в 650 тыс. куб. метров. Парк разделен на несколько площадок, в частности, "Калейкино-2" и "Калейкино-3", и включает крупные вертикальные стальные резервуары объемом 20 тыс. и 50 тыс. куб. метров каждый.

Станция обеспечивает перевалку и подготовку сырья для экспортных и внутренних магистралей, в частности, через узел обеспечивается подача до 14 млн тонн нефти в год только на нижнекамский нефтеперерабатывающий комплекс ТАНЕКО, а также формирование экспортных партий в направлении западных портов и трубопровода "Дружба".

Пожар после атаки БПЛА. Источник: Exilenova+

Напомним, в Краснодарском крае РФ пожаловались на украинскую атаку. Под удар попали сразу два нефтеперерабатывающих завода на Кубани – Ильский и Афипский.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 17 ноября украинские беспилотники массово атаковали Республику Башкортостан в РФ. Основной целью удара стало предприятие "Газпром нефтехим Салават".