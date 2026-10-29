Дроны атаковали Россию: в Москве развернули самолеты, в Башкортостане после взрывов поднялся дым. Фото и видео

В РФ снова жалуются на атаку дронов.

В ночь на 29 октября украинские дроны массированно атаковали Московскую область и другие регионы РФ. В результате операции работа аэропортов была парализована, вследствие чего два самолета, летевших из Турции в Москву, развернули обратно.

Мощные взрывы также прогремели в Башкортостане и Калужской области. OBOZ.UA рассказывает, что известно об атаке по России в ночь на 29 октября.

Атака на Москву

Еще вечером 28 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке по столичному региону. По версии московского мэра, в период ориентировочно с 21:00 по 23:00 в Московской области якобы сбили более 50 БПЛА.

Также он сообщал о работе ПВО вокруг Москвы в течение всей ночи. По информации мэра Москвы, специалисты экстренных служб "работают на месте падения обломков".

"В период с 20:30 28 октября по 07:00 29 октября в сторону Московского региона летели 613 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах. 231 беспилотник уничтожен на подлете к Москве", – рассказал Собянин.

Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Очевидцы сообщали о трех взрывах под Наро-Фоминском в 56 км от Москвы. Также россияне жаловались на взрывы в других районах Московской области.

Башкортостан

Украинские беспилотники также добрались до города Стерлитамак Республики Башкортостан. По предварительным данным, целью атаки могла стать промышленная зона.

Мониторинговые каналы сообщали, что после серии взрывов в Стерлитамаке поднялся столб дыма.

"Опять серия мощных хлопков, в промзоне вновь слышна сирена. Еще сильный хлопок, аж окна трясутся", – пишут в местных пабликах Стерлитамака.

По предаварительным данным, под удар мог попасть Стерлитамакский нефтехимический завод. Это крупное нефтехимическое предприятие, входит в холдинг "Росхим", которое специализируется на производстве синтетических каучуков, авиационного бензина, высокооктановых добавок и антиоксидантов для топлива. На территории завода фиксировались взрывы и возгорания в результате атак БПЛА, в частности, осенью 2025 года и в сентябре 2026 года.

Результаты атаки БПЛА. Источник: Exilenova+

Дым после атаки. Источник: Exilenova+

Результаты атаки БПЛА. Источник: Exilenova+

Система мониторинга природных пожаров и тепловых аномалий на поверхности Земли в режиме, близком к реальному времени NASA FIRMS по состоянию на утро 29 октября зафиксировало масштабный пожар в Стерлитамаке.

Тепловые аномалии спутники фиксировали непосредственно в промышленной зоне. Местные жители также сообщали, что взрывы гремели в промышленной зоне и в районе железнодорожного узла, который примыкает к промзоне города.

Пожар в Стерлитамаке. Источник: NASA FIRMS

В РФ жалуются на взрывы. Источник: Скриншот

Напомним, вечером 27 октября в ряде регионов РФ объявляли воздушную тревогу. В Липецке силы ПВО пытались работать по реактивным беспилотникам, однако есть информация о попаданиях.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Воронеже ночью и утром 26 октября звучали взрывы. Город оказался под атакой Сил обороны: зафиксировали несколько очагов пожаров. В частности, под удар попал крупный торгово-деловой комплекс "Галерея Чижова", поражены также мост, авиационный и химический заводы.