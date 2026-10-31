Дроны устроили налет на Москву: в районе аэропорта "Шереметьево" заметили дым. Фото и видео

В районе московского аэропорта "Шереметьево" заметили густой столб черного дыма, поднимавшийся в небо. Очаг пожара находится в лесу к северу от аэропорта, возле склада горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщает российское медиа ASTRA в своем Telegram-канале. Там также опубликовали фото и видео с места происшествия.

Дым над лесом возле московск... Источник: Telegram-канал ASTRA Развернуть

OSINT-аналитик издания установил место возгорания. По данным ASTRA, пожар вспыхнул неподалеку от склада ГСМ "ТЗК Шереметьево".

Столб дыма возле склада ГСМ... Источник: Telegram-канал ASTRA Развернуть

OSINT-анализ места пожара во... Источник: Telegram-канал ASTRA Развернуть

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что на подлете к российской столице якобы сбили 11 беспилотников.

В Москве заявили о сбитии 11... Источник: Telegram-канал ASTRA Развернуть

Напомним, утром 31 октября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-УНПЗ" в Уфе (Республика Башкортостан). На территории предприятия вспыхнул пожар.

Тем временем ночью в Калининграде и ряде населенных пунктов Калининградской области произошел масштабный блэкаут. По информации местных властей, причиной перебоев с электроснабжением стала авария на Калининградской ТЭЦ-2.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на фоне атаки беспилотников в ночь на 30 октября в России приостанавливали работу аэропортов. Ограничения коснулись всех четырех московских аэропортов – Домодедово, Внуково, Жуковского и Шереметьево, а также аэропортов Пензы и Саратова.

По сообщениям Собянина, над Москвой якобы уничтожили 38 беспилотников.