"Думали, что будет, как в Крыму": российский генерал признал, что Кремль недооценил Украину. Видео

В России признали, что недооценили Украину, начав против нее войну. Из-за этого был допущен ряд ошибок, включая слишком сжатые сроки подготовки к началу полномасштабного вторжения.

Это в интервью российскому пропагандисту Антону Красовскому признал генерал-полковник армии РФ Владимир Попов. Фрагмент разговора опубликовал российский оппозиционный Telegram-канал "Сеятель ветра".

Российский генерал признал, что РФ недооценила Украину

В разговоре с Красовским Попов заявил, что Россия просчиталась, решив начать войну с Украиной.

"Недооценили обстановку. Недооценили их как сильное государство, как военное государство, имеющее потенциал определенный, уровень подготовки определенный. И, скорее всего, купились на то, что думали – как в Крыму: придем, а нас встретят с хлебом-солью. Да не будет этого!" – сказал российский генерал.

Недооценка жертвы нападения, по его мнению, привела к ряду критических для России ошибок. В частности, Кремль решил, что особо готовиться к "блицкригу" необходимости нет.

"Мы, в общем-то, где-то были не готовы к такой войне. Для таких операций крупных, крупномасштабных, нужен был минимум год-два подготовки. Нужно заранее отмобилизовать войска. резервы создать, создать арсенал, хранение боеприпасов, вооружений. Даже вот, знаете, просто-напросто склады для артиллерии должны храниться на складах тактического назначения. А их-то у нас не было!" – возмутился Попов.

При этом Москва своей ошибки не признает никогда – чтобы не признаваться в том, что очевидно уже для всего мира, и не дать украинцам новых поводов для насмешек над "сверхдержавой" и ее "второй армией мира".

"Мы умалчиваем об этом почему-то. Почему? Потому что это невыгодно. Невыгодно с двух сторон, наверное. Первое – перед противником открываться не хотелось бы с этой стороны. Мы слишком будем глупо выглядеть", – заявил Попов.

Примечательно, что "диагностированием" ошибочности полномасштабной агрессии РФ против Украины российский генерал и ограничился, не предложив даже намека на решение сложившейся ситуации.

"Генерал Попов в интервью Антону Красовскому признал, что Путин недооценил Украину, вступил в войну без подготовки, и России пришлось дорого заплатить за этот просчет. Вся эта война изначально началась по ошибке и была полным идиотизмом, о чем теперь открыто говорят все. Вот только прекращать этот идиотизм теперь никто не спешит", – подытожил "Сеятель ветра".

Как сообщал OBOZ.UA,накануне, 16 октября, российский диктатор Владимир Путин выступил с новой угрозой Он заявил, что "задача нанесения массированных ударов по Украине должна быть продолжена".