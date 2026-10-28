"Очень важное посредничество США": Зеленский сделал заявление об эвакуации из Олешек

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке гуманитарной эвакуации людей из оккупированных Олешек в Херсонской области. По его словам, важную роль в этом процессе играет посредничество США.

Об этом глава государства заявил во время встречи с медиа. Он отметил, что Украина не будет разглашать дополнительные подробности, чтобы не навредить эвакуации.

Роль США в эвакуации из Олешек

"Я не знаю, что будет, но знаю, что может быть. Поэтому я не хочу разглашать слишком много деталей. Потому что эти детали или публичная реакция могут что-то разрушить", – сказал президент.

Он отметил, что работа над гуманитарной эвакуацией началась благодаря инициативе первой леди США Мелании Трамп. По его словам, украинская сторона понимает, какие шаги должны предпринять все участники процесса для ее организации.

"Первое: очень важно посредничество Соединенных Штатов. Они должны приехать с представителями СМИ, с журналистами. Это была наша просьба, потому что мы не можем доверять российской стороне", – сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил американскую сторону за содействие в организации эвакуации людей. Он отметил, что пока неизвестно, какое направление выберут жители Олешек: выезд вглубь оккупированной территории или на подконтрольную Украине территорию.

Как будет проходить эвакуация

По словам президента, многие люди стремятся вернуться на подконтрольную Киеву территорию, однако как именно будет проходить эвакуация на практике, пока неизвестно.

"Это то, что мне рассказали наши люди, военные и разведка. И, конечно, у них есть вся информация о том, что делать и как сообщаться между собой. Дадим на это несколько дней и увидим результат", – подытожил он.

Напомним, Украина ввела режим прекращения огня в определенном районе временно оккупированных Олешек Херсонской области. Он начался в 03:00 27 октября по киевскому времени и продлится до 22:59 1 ноября. По информации Financial Times, людей, которые согласятся на эвакуацию во время локального перемирия, сначала будут вывозить в Крым или Россию. Только после этого они смогут вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации омбудсмена Дмитрия Лубинца, гуманитарная миссия может охватить и другие населенные пункты. Уже есть предварительная договоренность о распространении миссии на другие территории, ведь гуманитарная катастрофа затронула не только Олешки.