Два снаряда на орудие в сутки: в Украине возник дефицит боеприпасов на фронте, – журналистка

На украинском фронте наблюдается дефицит артиллерийских боеприпасов. Сейчас на одно орудие приходится примерно два снаряда в сутки. Особенно не хватает дальнобойных боеприпасов калибра 155 мм, способных поражать цели на расстоянии от 29 до более чем 36 км.

Об этом написала журналистка Юлия Кириеенко-Меринова в Facebook. Корреспондентка подвела итоги 37-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Во время встречи партнеры уделили значительное внимание усилению украинской противовоздушной обороны, беспилотникам отечественного производства и финансированию закупок вооружений через механизм PURL. В то же время взносы на артиллерийские боеприпасы в рамках договоренностей оказались заметно меньше.

Журналистка подчеркнула, что нынешняя ситуация с поставками снарядов непосредственно влияет на возможности украинских артиллеристов. Особую проблему представляет нехватка боеприпасов с увеличенной дальностью поражения, которые становятся все важнее из-за расширения так называемой килл-зоны.

Кириенко-Меринова отметила, что, по прогнозам, в следующем году глубина этой зоны может вырасти до 40 км. В таких условиях потребность в дальнобойной артиллерии будет только увеличиваться, а длительное игнорирование ее потребностей может иметь серьезные последствия для ситуации на фронте.

Отдельно журналистка обратила внимание на задержки с поставками боеприпасов от некоторых производителей. Часть поставок уже имеет просроченные сроки выполнения.

В то же время среди приоритетных потребностей Украины на следующий год, как отметила Кириенко-Меринова, остаются артиллерийские снаряды калибра 155 мм с дальностью стрельбы от 29 до 36 км, а также боеприпасы, способные поражать цели на расстоянии более 36 км.

Она подчеркнула, что усиление противовоздушной обороны необходимо, однако артиллерия не должна оставаться на втором плане, ведь ее нехватка может ощутимо сказаться на возможностях украинского войска уже в следующем году.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 17 ноября состоится очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". На нем представят ключевые оборонные потребности и приоритеты Киева.