Блог | "Дизель шоу" Путина и Трампа не удалось: Сечину пришел пламенный привет

Сегодня утром силы обороны продолжили удары по нефтеперерабатывающим заводам лаптей, но к первой половине дня возникла путаница в вопросе о том, куда именно был нанесен удар. Событие происходило в Уфе, а там буквально один за другим стоят целых три НПЗ "Башнефть-УНПЗ", "Башнефть-Уфанефтехим" и "Башнефть-Новойл", поэтому нужно было получить фото и видео пожара с разных ракурсов, чтобы в конце концов стало понятно, какой из трех НПЗ оказался принимающей стороной. Как выяснилось, именинником стал "Башнефть-Новойл". Этот завод является структурой третьего уровня ПАО "НК Роснефть", что свидетельствует о том, что Игорьку Сечину пришел пламенный привет.

Далее текст на языке оригинала.

Місцеві жителі пишуть про те, що спостерігали проліт дронів та роботу стрілецької зброї в районі заводу, після чого прогриміли вибухи, а далі – як завжди – потужний спалах, а потім – клуби чорного диму, що перетворилися на суцільний стовп, а згодом і шлейф. Трохи пізніше стало відомо про те, що горить як мінімум установка каталітичного риформінгу Л-35, яка забезпечує виробництво високооктанового компонента бензину. За іншими даними, горіло ще щось і, можливо, на території сусіднього заводу, але станом на зараз додаткових подробиць немає.

Зате прямо зараз можна говорити про те, що марна та безглузда пауза в довгій серії ударів по НПЗ успішно завершена і що розпочався аудит заяв лаптів про те, що за ці два тижні вони відремонтували та запустили в роботу значну частину пошкоджених потужностей. Причому їхня преса це подавала як зразок трудового подвигу, оскільки обсяг робіт і, відповідно, повернутих у роботу потужностей був видатним… Але ми пам’ятаємо про те, що ще до 16 жовтня, коли Україна призупинила завдання ударів по НПЗ, прутін публічно розповідав про те, що вже відремонтовано понад 90% НПЗ, а тепер виходить, що після його слів усі кинулися ремонтувати менше ніж 10%,що залишилися? Загалом, як завжди, дід розповідав казку про білого бичка та семеро гномів, що й не дивно,оскільки прутін – той ще казкар.

Головне тут те, що трампопутінська операція "Дизель" просто зараз активно зливається в унітаз і вже можна говорити про те, що летюча кришка на московському НПЗ була не найцікавішим видовищем для москвичів. Буде ще цікавіше й веселіше, оскільки процес явно пішов. А як ми пам’ятаємо, під час цієї самої паузи добрі пташки наносили візит нафтохімічному заводу в Омську. Тоді ще виникали питання про те, чому вони не відвідали НПЗ,який стоїть поруч, а відповідь на них проста: всьому свій час.

"Дизель шоу" Путина и Трампа... Источник: Генштаб ВСУ Развернуть

Але це ще не все. Під час паузи ЗСУ послідовно завдавали ударів по заводах, які виробляють електроніку,компоненти вибухівки для бойових частин та паливо для твердопаливних ракет. Усі ці "азоти", "каучуки" та інше зазнавали ударів саме з цієї причини, і ось сьогодні стало відомо про те, що в черговий раз було завдано комбінованого удару по підприємству, де виробляють уже тверде ракетне паливо.

Якщо хтось пам’ятає, у червні 2025 року ізраїльська авіація однією з перших розбомбила завод в Ісфахані, який виробляв тверде ракетне паливо. Тут сталося те саме, тільки ізраїльтяни працювали авіацією, а наші фахівці – ударними дронами та крилатими ракетами поверхня – поверхня. Загалом, нічка для ворога склалася так собі, а головне – Додік отримав наочний урок того, до чого призводять його договірняки.