Эффект Deep Strike. Как экипажи ССО отодвинули границы фронта на 3000 километров

Уже стало традицией, что утро в Украине начинается не просто с кофе, а с горящего российского нефтеперерабатывающего завода – то ли в далекой Тюмени, то ли за три тысячи километров в Омске. Пока для обычного украинца в новостной ленте это просто позитивная картинка и повод для гордости, для врага это означает колоссальный экономический шок и коллапс логистики. А для Сил специальных операций ВСУ–это математически точная и филигранная работа под названием Deep Strike.

Место хранения ОТРК Искрандер. Источник: Сил специальных операций ВСУ

Что это такое и с чем его едят?

Deep Strike (в переводе с английского – Глубокий удар) – это кампания дальнобойных высокоточных ударов по стратегическому тылу врага. Ее главная цель – не просто уничтожить отдельный танк на поле боя, а парализовать военную машину РФ в самом ее сердце: выбить топливо, сжечь военные заводы, взорвать склады боеприпасов и заставить вражеские самолеты бежать с аэродромов.

Сызранский НПЗ, август 2025 года. Источник: Сил специальных операций ВСУ

Это абсолютное изменение военной доктрины. Раньше для таких ударов требовались стратегические бомбардировщики или крылатые ракеты стоимостью в миллионы долларов, которые нужно хранить, обслуживать, прятать в промышленных масштабах. Сегодня Украина создала уникальный технологический рынок "умной силы", где относительно недорогие дроны-камикадзе объединяются в рои и преодолевают расстояния в несколько тысяч километров.

Новороссийск 6 апреля. Источник: Сил специальных операций ВСУ

Экономика войны: финансовый армагеддон для кремля

Главное преимущество дальнобойных операций – их колоссальная экономическая эффективность. Соотношение затрат на запуск беспилотников и финансовых потерь противника абсолютно асимметрично. Давайте посчитаем.

Себестоимость. Один украинский дальнобойный дрон-камикадзе самолетного типа, способный преодолевать стратегические расстояния от 1000 до 3000 км в условиях плотного противодействия РЭБ, стоит в среднем от 50 000 до 100 000 долларов США в зависимости от навигационного оборудования и объема боевой части.

Ущерб врагу. И вот попадание нескольких таких беспилотников в ректификационную колонну или установку первичной переработки нефти, которая является технологическим "сердцем" НПЗ, мгновенно наносит прямой ущерб самому заводу на сумму от 20 до 50 миллионов долларов. Однако главный удар носит кумулятивный характер: вынужденная остановка производства, срыв контрактов и дефицит топлива на внутреннем и внешнем рынках генерируют косвенный ущерб, исчисляемый сотнями миллионов долларов за каждый месяц простоя оборудования, которое Россия не может быстро заменить из-за санкций и нехватки западных компонентов.

19 декабря корабль. Источник: Сил специальных операций ВСУ

В целом удары Deep Strike ВСУ уже вывели из строя половину всех нефтеперерабатывающих мощностей России, спровоцировав дефицит топлива внутри страны-агрессора. Косвенные потери РФ из-за остановки производств и заблокированной логистики давно превысили 10 миллиардов долларов. Небольшая инвестиция в украинскую технологию превращается в финансовый армагеддон для Кремля.

Хит-парад Deep Strike-2026 от ССО: география поражения

Вновь созданные высокотехнологичные команды Deep Strike Сил специальных операций уверенно отодвигают границы недосягаемости в глубоком тылу врага. На их счету – операции, уже вошедшие в учебники современной военной истории. Вспомним лишь самые значимые в 2026 году.

Абсолютный рекорд на Ямале (более 3000 км). 9 сентября дроны ССО нанесли самый дальний удар в истории, поразив критически важные мощности по переработке газового конденсата – Новоуренгойский завод ("Газпром переработка") и Пуровский завод ("Новатэк") в Ямало-Ненецком автономном округе.

Двойная атака вглубь Сибири (примерно 2500 км). 6 июля и 8 октября подразделения Deep Strike ССО дважды успешно атаковали Омский НПЗ ("Газпром нефть") – самый мощный нефтеперерабатывающий завод рф, выведя из строя ключевые технологические узлы и установку первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-11.

ССО передвинули границы фрон... Источник: Сил специальных операций ВСУ Развернуть

Резонансный удар по Тюмени (около 2500 км). Официальным началом публичного обсуждения дальнобойных возможностей ССО стал самостоятельный удар 20 июня 2026 года (с повторным налетом 25 июля) по Тюменскому НПЗ. Модернизированные дроны компании Fire Point пробили антидроновые сетки и парализовали технологические установки, обеспечивавшие оккупационные войска авиационным топливом.

Как четко отметило командование ССО: "Силы специальных операций наращивают возможности своих дальнобойных ударов. Все меньше мест в рф, куда не возвращается начатая россиянами война".

Постоянный креатив и мгновенные инновации прямо на ходу

Среди гражданских до сих пор живет миф: мол, чтобы выжигать стратегические заводы в тылу рф, нужно быть спецназовцем с картинки или гениальным изобретателем с кучей дипломов. Парни из подразделения Deep Strike ССО с позывными "Фара" и "Флешка" лишь улыбаются таким стереотипам. До полномасштабного вторжения первый создавал интерфейсы как гражданский веб-дизайнер, а второй в 2023 году пришел в команду обычным "мультитулом" – крутил гайки, помогал с техникой и собирал беспилотники своими руками. Сегодня один из них филигранно пилотирует стратегические БпЛА на тысячи километров, а другой – командует боевым экипажем.

Буровая платформа. Источник: Сил специальных операций ВСУ

"Здесь нет советской армейщины в ее классическом понимании, – рассказывает "Фара". – Deep Strike в ССО больше похож на динамичный IT-стартап с боевым уклоном. Вместо рутины – постоянный креатив, мгновенные инновации прямо на ходу, прямая связь с разработчиками и глубокая разведка. Все, что от тебя требуется, – это твои мозги, тотальная ответственность и желание учиться каждый день".

ССО разворачивают новые экипажи глубокого поражения

Сейчас Силы специальных операций объявили масштабный набор и ждут людей, готовых стать частью стратегических ударов по тылам врага.

Экосистема Deep Strike построена так, что для каждого найдется свое место. В боевые команды ищут:

командиров экипажей;

операторов пусковых платформ;

пилотов;

мастеров;

водителей-электриков;

водителей-операторов.

Место хранения ОТРК Искрандер. Источник: Сил специальных операций ВСУ

ССО открыты как для действующих военных (солдат и сержантов) с упрощенной системой перевода, так и для гражданских без какого-либо военного опыта. Кандидаты, которые по состоянию здоровья имеют статус "годен", проходят до 60 суток профессиональной профильной подготовки под руководством ведущих инструкторов ССО, которая завершается мягким, постепенным слаживанием внутри экипажа.

Так что хватит просто листать ленту новостей и наблюдать за очередным "хлопком" в пабликах. Есть возможность стать тем, кто устраивает этот хлопок. Переходи по официальной ссылке на портал ССО, выбирай свое направление, заполняй анкету и работай вместе с лучшими!