Эффекта неожиданности не получилось: ВСУ сорвали попытку прорыва армии РФ в районе Доброполья. Видео

На южных окраинах Доброполья Донецкой области украинские десантники вместе со смежными подразделениями отбили попытку штурма российских войск. Оккупанты рассчитывали воспользоваться сложными погодными условиями, чтобы приблизиться к украинским позициям, однако их замысел провалился.

Об этом 25 ноября сообщили на Facebook-странице 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. К отражению атаки присоединились десантники 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск (ДШВ) и смежные подразделения.

Поражение вражеской техники. Источник: Скриншот

Оккупанты, ставшие мишенью украинских дронов. Источник: Скриншот

Для штурма противник привлек 11 военнослужащих и две единицы бронетехники. Российские военные надеялись, что из-за сильного ветра и непогоды украинские дроны не смогут подняться в воздух. Однако этот расчет оказался ошибочным.

Уничтожение вражеской техники. Источник: Скриншот

Оккупант перед поражением ук... Источник: Скриншот Развернуть

Вражескую колонну заранее заметил патрульный расчет FPV-дронов и нанес первый удар. После этого оккупанты пересели в другую бронемашину и попытались продолжить движение в направлении Доброполья, однако техника подорвалась на минном заграждении. Уцелевшая пехота рассредоточилась в ближайшей лесополосе.

Ситуация в районе Доброполья... Источник: DeepStateMAP Развернуть

Слаженная работа экипажей беспилотников разных подразделений позволила окончательно остановить наступление. Противник понес потери в живой силе и технике, сообщили в бригаде.

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