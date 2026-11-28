Экспортное сердце России: Силы обороны поразили НПЗ на Ростовщине, узел в Самаре и станцию в Башкортостане. Видео

В тылу противника на территории Ростовской, Самарской областей и Республики Башкортостан (РФ) была поражена нефтяная инфраструктура России. Обстрелы произошли в ночь на 28 ноября.

Подтверждены прилеты по нефтеперерабатывающему заводу "Новошахтинск" и двум линейным производственно-диспетчерским станциям "Самара" и "Нурлино". Подробностями успешных операций поделились в Службе безопасности Украины, Министерстве обороны и Генеральном штабе Вооруженных сил.

Обстрелы территории России п... Источник: пресс-служба ГШ ВСУ Развернуть

Целями стали три стратегических объекта российской нефтяной отрасли, задействованные в обеспечении войны против нашего государства. "Силы обороны поразили экспортное сердце РФ", – отметили в Генштабе ВСУ.

Атаки по российской территор... Источник: скриншот видео МО Развернуть

Новошахтинский НПЗ (Ростовская область)

Это предприятие вблизи города Новошахтинск было атаковано во второй раз за пять суток. В районе НПЗ зафиксированы взрывы и пожар.

НПЗ производит дизельное топливо, бензин и авиационный керосин для армии оккупантов, перерабатывая до 7,5 млн тонн нефти в год.

Нефтеперерабатывающий завод "Новошахтинск". Источник: скриншот видео МО

ЛПДС "Самара" (Самарская область)

Станция расположена в районе населенного пункта Просвет. Зафиксированы пожар в ее резервуарном парке.

Это один из ключевых логистических узлов российской компании "Транснефть", где формируют экспортную смесь нефти Urals. ЛПДС соединяет магистральные нефтепроводы "Дружба", БТС-2 (Усть-Луга) и Куйбышев-Тихорецк.

Через эту станцию проходит до половины российского нефтяного экспорта.

Линейная производственно-дис... Источник: скриншот видео МО Развернуть

ЛПДС "Нурлино" (Башкортостан)

Поражен крупный распределительный хаб системы "Транснефть-Урал" на расстоянии более 1 300 км от линии фронта.

"Нурлино" является частью сети магистральных нефтепроводов и обеспечивает перекачку значительных объемов российской нефти. Через станцию проходит до 90 млн тонн нефти в год.

Линейная производственно-дис... Источник: скриншот видео МО Развернуть

Подчеркнем: Силы обороны Украины реализуют право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН.

В Генеральном штабе заявили, что наши защитники продолжают системную работу по подрыву военно-экономического потенциала российских оккупантов и принуждению Кремля к прекращению вооруженной агрессии.

"СБУ продолжает систематически сокращать поступления в бюджет РФ от продажи нефти. Это один из ключевых источников финансирования российской войны. Выведение из строя НПЗ и нефтеперекачивающих станций сокращает экспортные возможности РФ, лишает ее части нефтяных доходов и затрудняет обеспечение войск топливом", – отметили в Службе безопасности.

Помимо подразделений Сил обо... Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины Развернуть

Как писал OBOZ.UA, за последнюю неделю Силы обороны атаковали российские НПЗ и нефтеперекачивающие станции, били по командным пунктам и центру подразделения БпЛА "Рубикон", жгли вражеские склады. За семь дней Россия потеряла более 15 тысяч военнослужащих и технику почти на 2 млрд долларов.