"Главная проблема": в ДШВ объяснили, возможна ли сейчас демобилизация

Демобилизация опытных военнослужащих может значительно ослабить боеспособность украинской армии. Главная проблема заключается в сложности быстро найти им замену.

Пока что нет возможности и достаточного кадрового ресурса для масштабного увольнения подготовленных бойцов. Об этом заявил командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол, его слова приводит Укринформ.

В чем проблема проведения демобилизации

Командующий Десантно-штурмовыми войсками отметил, что демобилизация обученных военнослужащих может существенно ослабить боеспособность украинской армии. Очень сложно быстро заменить опытных военных.

"Представьте, что значит для ВСУ демобилизовать этот обученный личный состав. Главная проблема заключается в сложности быстро заменить опытных военнослужащих, выполняющих критически важные функции в армии, новобранцами, которые были бы так же обучены, как опытные военнослужащие", – отметил он.

Командующий подчеркнул, что украинской армии нужны не только пехотинцы и операторы беспилотных систем, но и артиллеристы, ремонтники, специалисты по обеспечению и другие подготовленные специалисты.

Командующий ДШВ подчеркнул, что понимает усталость военнослужащих, которые годами находятся на войне. Однако он пояснил, что в условиях войны у армии пока нет достаточного кадрового ресурса для масштабного увольнения подготовленных бойцов.

"Я тоже с 2014 года на войне. Я понимаю это. Но так же я понимаю, что сейчас война. Но мы защищаем свою землю и свою страну. Каждый гражданин должен это осознавать", – сказал Апостол.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что командующий Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Олег Апостол рассказал, что темпы продвижения российских оккупантов на фронте сейчас существенно снизились по сравнению с предыдущими периодами войны. Так, за месяц сейчас враг может захватить одну лесополосу. Причиной такого замедления продвижения являются, в частности, большие потери противника.