ГУР установило россиян, причастных к авиаудару по школе в Комышувахе, где погибли десятки людей

Главное управление разведки Украины идентифицировало российских военных, причастных к авиационному удару по школе в Комышувахе Запорожской области. В частности, атаку спланировал полковник Федор Владимирович Зубаков.

В результате атаки на здание, где местным жителям оказывали гуманитарную помощь, погибли по меньшей мере 55 человек. Подробности сообщили в пресс-службе ГУР.

Жестокий удар военных РФ по гражданским

"По данным военной разведки, удар по Комышувахе спланировал полковник Федор Владимирович Зубаков, начальник группы огневого поражения штаба группировки войск (сил) "Днепр" российской оккупационной армии. Для совершения военного преступления привлекли четыре самолета Су-34", – говорится в сообщении.

Поисково-спасательная операция в Комышувахе

Поисково-спасательная операция в Камышевахе

По информации ГУР, в бомбовом ударе по Камышевахе 2 ноября 2026 года участвовала тактическая авиационная группа №5 специальной боевой группы группировки резервной авиации Генерального штаба ВС РФ.

Она сформирована на базе 11-го смешанного авиационного полка (воинская часть 77978) и 559-го бомбардировочного авиационного полка, которые входят в состав 4-й армии ВВС и ПВО РФ.

Украинская военная разведка также установила личности шести российских пилотов, сбрасывавших авиабомбы на поселок:

– капитан Сергей Елисеев;

– капитан Дмитрий Зверев;

– старший лейтенант Родион Плотников;

– старший лейтенант Никита Игнатьев;

– старший лейтенант Максим Соколенко;

– лейтенант Вадим Перехрест.

Личности членов экипажа еще одного российского самолета сейчас устанавливают.

Поисково-спасательная операция в Комышевахе

Поисково-спасательная операция в Комышевахе

"ГУР МО Украины напоминает – за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", – отмечается в сообщении.

Что предшествовало

В разведведомстве напомнили, что российские войска атаковали Комышевахскую гимназию "Джерело" 2 ноября. Около 09:45 две управляемые авиабомбы попали в учебное заведение, разрушив спортивный зал и хозяйственную постройку.

Примерно через час оккупанты нанесли повторный удар, сбросив трехтонную авиабомбу ФАБ-3000 на подземное помещение гимназии, где оборудовали пункт несокрушимости и укрытие для местных жителей. После взрыва тяжелой бомбы люди оказались под обломками здания.

Последствия российской атаки

Поисково-спасательная операция продолжается шестой день, а часть тел, которые уже удалось найти, до сих пор не идентифицировали. Для установления личностей погибших у родственников пропавших без вести взяли образцы ДНК.

По предварительным оценкам, под завалами могут оставаться останки еще около 30 человек.

Как писал OBOZ.UA, в сети опубликовали видео последних минут перед российским ударом по школе в Комышувахе. На записи с нагрудной камеры видно, как после предупреждения об угрозе обстрела гражданские спешат в укрытие. Вскоре раздается мощный взрыв, после которого видео обрывается.