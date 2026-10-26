Игнат объяснил, влияет ли погода на возможность сбивать реактивные "Шахеды"

Эффективность уничтожения реактивных российских дронов во время отдельных атак достигает 85%, однако на результативность противовоздушной обороны влияют интенсивность обстрелов, дефицит ракет и погодные условия. Основным средством борьбы с такими беспилотниками остается истребительная авиация.

Об этом в подкасте медиа рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он объяснил, почему в нынешних условиях украинские защитники не могут сбивать все вражеские цели и как туман и облачность влияют на работу ПВО.

Как погода и дефицит ракет влияют на работу ПВО

По словам Игната, достичь стопроцентного показателя сбития при нынешней интенсивности российских атак невозможно. Среди причин он назвал ограниченный запас ракет и неблагоприятную погоду, в частности туман, облачность и осадки.

"Конечно, все хотят видеть более высокий процент, все хотят видеть 100%, чтобы мы все сбили. К сожалению, при таком количестве это невозможно", – отметил представитель Воздушных сил.

Он объяснил, что значительная часть средств перехвата требует визуального обнаружения цели. Это касается как наземных систем, так и воздушных платформ, использующих камеры с оптическим или лазерным наведением. Из-за ухудшения видимости эффективность уничтожения дронов может снижаться.

В то же время непогода создает трудности и для российских операторов беспилотников. Если они управляют дроном через каналы связи и mesh-сети, то тоже зависят от возможности видеть обстановку.

"С одной стороны, да (облачность на руку россиянам. – Ред.). А с другой, если дроном управляют по каналам связи, по mesh-сетям, оператор тоже хотел бы видеть, что происходит. Ему, наверное, нужно опускаться где-то ниже, а сейчас видимость такая, что даже это не очень поможет", – объяснил Игнат.

Он добавил, что россияне могут запускать беспилотники по заданным координатам или управлять ими напрямую. Поэтому погодные условия влияют на возможности как украинской ПВО, так и противника.

Реактивный "Шахед". Иллюстративное фото. Источник: РосСМИ

Какие средства наиболее эффективны против реактивных "Шахедов"

По словам Игната, во время отдельных атак показатель уничтожения реактивных дронов достигает 85%. Это высокий результат, однако часть беспилотников все же может прорваться к целям.

Важную роль в противодействии российским БПЛА играет авиация. Вертолеты показали высокую эффективность в борьбе с обычными "Шахедами" с бензиновыми двигателями, тогда как основным средством перехвата реактивных беспилотников остается истребительная авиация.

Напомним, комплексное применение различных средств противовоздушной обороны способствует повышению эффективности уничтожения реактивных "Шахедов". По словам Юрия Игната, кроме автоматизированных турелей, российские дроны перехватывают истребительная авиация и дроны-перехватчики, а средства радиоэлектронной борьбы помогают противодействовать вражеским БПЛА.

Как писал OBOZ.UA, Украина использует роботизированные турели для уничтожения российских реактивных беспилотников. По словам Юрия Игната, такие установки размещают, в частности, на мостах, чтобы усилить противовоздушную оборону и повысить эффективность перехвата вражеских целей.