Блог | Иллюзия американского щита: HIMARS

В августе 2026 года западные аналитики поспешили похоронить HIMARS на страницах профильных изданий. А уже через три дня кадры боевой работы этих установок доказали: система жива. Она не уничтожена, но условия ее работы, точность и цена каждого выстрела изменились до неузнаваемости. Миф об абсолютном американском чудо-оружии разбился о суровую реальность. Однако главный вывод из этой истории гораздо страшнее технических недостатков.

Вашингтон не потерпел технологического фиаско и не "испугался" мифической эскалации. Он хладнокровно и системно ведет большую геополитическую игру, в которой сохранение управляемости Московии и недопущение ее разгрома являются приоритетом над выживанием Украины. Американское оружие стало не щитом, а цифровым ошейником, с помощью которого нам дозируют кислород.

Из-за массированного российского глушения ракеты GMLRS начали промахиваться на 15 и более метров. В условиях плотного радиоэлектронного подавления военные откровенно признали систему неэффективной (как и снаряды Excalibur, точность которых упала ниже 10%). Американские спутники наведения находятся в 20 тысячах километров от Земли. Российская станция Р-330Ж "Житель", напротив, находится в прямой видимости, генерируя в разы более мощный сигнал и буквально "перекрикивая" космос. Потеряв спутниковые поправки, ракета летит по внутренним гироскопам и на дистанции 70–80 км накапливает критическую погрешность. Весной 2024 года ракета стоимостью 187 тысяч долларов упала далеко от российского штаба, превратив точечный хирургический удар в бессмысленный выстрел по открытому полю.

Знал ли об этом Пентагон? Несомненно. В 2025 году США выделили 75 миллионов долларов на закупку цифровых приемников Digger для защиты от РЭБ. Но эти комплексы направили исключительно на американский парк, а не на машины ВСУ. Более того, они защищают только приемник на самой установке, но не ракету, которая неизбежно слепнет в полете. Нас сознательно оставили с выключенными глазами, заставляя подтягивать тяжелые машины вплотную к фронту, на 10 километров, под удары дронов на оптоволокне. И потери не заставили себя ждать: около 10% парка уничтожено или повреждено.

Когда GPS слепнет и оружие теряет автономность, критически важной становится внешняя координация. И именно здесь Вашингтон продемонстрировал истинное лицо своего "союзничества". Неспособность HIMARS поражать цели – это не только проблема российской РЭБ. Это результат искусственной блокады со стороны США, которая осуществляется путем отключения связи и эмбарго на разведданные.

Интеграция терминалов Starlink в системы управления огнем была нашим преимуществом, но быстро превратилась в рычаг шантажа. Отключение спутниковой связи над Крымом, блокирование работы терминалов во время глубоких рейдов и искусственное ограничение функционала беспилотных систем – это не прихоти экстравагантного миллиардера. Это согласованная позиция американского истеблишмента, который буквально выключает рубильник каждый раз, когда украинские операции грозят нанести России непропорционально большой, по мнению США, ущерб.

Параллельно с этим включился режим дозирования координат. HIMARS может нанести точный удар только при наличии точного целеуказания. Однако Вашингтон сознательно ограничил передачу спутниковых снимков высокого разрешения и оперативной радиотехнической разведки для ударов по глубокому тылу. Американские системы АВАКС и спутники видят каждое движение российских колонн, каждое перемещение штабов и складов, но эта информация блокируется в кабинетах Пентагона. Американцы не просто не дают оружию поразить эти цели – они отказываются показывать, где находятся эти цели, выступая молчаливыми хранителями российской логистики.

Американский ВПК, прикрывающийся тезисом о "дефиците мощностей", на самом деле является инструментом политического контроля. То, что вся промышленность США могла производить лишь 27 ракет GMLRS в сутки, пока мы сжигали 40, – это лишь ширма. Истинный показатель их намерений – история с новейшими ракетами Precision Strike Missile (PrSM) с дальностью более 499 км и пространственными фильтрами радиопомех.

Но решение проблемы существует. Однако 6 марта 2026 года США применили PrSM в собственных интересах на Ближнем Востоке, одновременно категорически отказав в экспорте Украине и даже союзникам по НАТО. Они законтрактовали для себя жалкие 54 ракеты на весь год и скрыли технологии. Нам же предложили "держаться за старые GMLRS". Это не проявление слабости индустрии. Это прямое действие, направленное на консервацию российской военной машины. США панически боятся неядерного разгрома РФ, поэтому сознательно связали нам руки, отдав Москве монополию на эскалацию.

Осознав это предательство, Украина была вынуждена разделить функцию дальнего удара. Первый компонент – ракетный комплекс "Сапсан" ("Гром-2"), чья ракета в мае 2025 года разогналась до 5,2 Маха и уничтожила российский штаб на расстоянии 300 км. Второй компонент – 4 миллиона беспилотников, изготовленных за 2025 год, которые взяли на себя выжигание вражеских тылов.

Но в этом нет ни малейшего повода для пафосных победных реляций. Мы строим эти ракеты и клепаем миллионы дронов не потому, что мы великая технологическая сверхдержава, а потому, что оказались прижаты к стене. Наши "союзники" оставили нас без альтернатив, сознательно обрекая на колоссальные потери, истощение экономики и демографический обвал.

HIMARS продолжают работать, выезжая на позиции в режиме строгого информационного молчания. Но теперь мы знаем реальную цену этого сотрудничества. Это война, в которой Вашингтон играет по правилам Московии, пытаясь не допустить ее краха за наш счет. И каждая наша баллистическая ракета, каждый наш дальнобойный дрон – это не свидетельство большого партнерства демократий. Это инструмент жестокого, кровавого выживания в одиночку против двух систем: той, что пытается уничтожить нас физически, и той, что цинично держит нас на поводке.