ISW: заявления Путина о ситуации на фронте уже похожи на галлюцинации

Заявления российского диктатора Владимира Путина об успехах оккупационной армии РФ на фронте в сентябре 2026 года оторваны от реальности. Фантазии военного преступника настолько преувеличены, что вызывают ассоциации с галлюцинациями.

Как и в предыдущие месяцы заявления Путина о ситуации на передовой в сентябре не отображают реальной ситуации. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны.

Вымышленные победы Кремля

Путин заявил, что только за сентябрь 2026 года российские войска якобы захватили 1301 квадратный километр территории Украины. По его словам, это в 2,5 раза превышает показатели предыдущих месяцев.

Однако эксперты ISW подчеркивают, что эти цифры не имеют ничего общего с действительными событиями на передовой. Более того, агрессор понес в сентябре одни из самых весомых потерь за все годы войны.

Реальная динамика на фронте

Вместо масштабного наступления российская армия на самом деле теряет позиции. По данным ISW, за сентябрь 2026 года российские войска понесли чистые потери территорий в размере 80,81 квадратного километра.

С учетом зон проникновения, где оккупантам так и не удалось закрепить контроль, показатели чистых потерь РФ достигают 175,18 квадратного километра.

Когнитивная война и культура лжи

Эксперты отмечают, что подобная дезинформация со стороны Путина направлена на ведение когнитивной войны – создание ложного впечатления о "всеобъемлющем наступлении" России.

При этом аналитики пока не могут точно определить причину столь абсурдных заявлений: сознательно ли Путин озвучивает ложь или сам стал жертвой вымышленных отчетов, возникающих из-за глубоко укоренившейся в российском военном командовании "культуры лжи".

Ситуация на фронте. Источник: Институт изучения войны

Как сообщал OBOZ.UA, Россия готовится к новым масштабным наступательным операциям в Донецкой области, в частности в районе Славянска и Краматорска. Ветеран войны, общественный активист и юрист Олег Симороз заявил, что дополнительная мобилизация в РФ, по его мнению, связана с подготовкой к штурму этих городов.