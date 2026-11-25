Италия собирается списать часть истребителей Eurofighter Typhoon: рассматривается вариант передачи их Украине

В правительстве Италии рассматривают возможность передачи Украине части своего парка истребителей Eurofighter Typhoon. Речь идет только о самолетах первого поколения, которые в итальянских ВВС собираются списывать. Это не менее 10, но не более 20 бортов.

Как пишет La Repubblicа, Украина на протяжении нескольких недель обращалась к Италии с просьбой предоставить истребители, поэтому в Риме и рассматривают такую возможность. Однако "не все так просто", отмечает Defence Express.

Политический аспект

Eurofighter Typhoon. Источник: US Air Force

Военно-воздушные силы Италии решили избавиться от истребителей Eurofighter Typhoon серии Tranche 1, поскольку их электронные системы не подлежат модернизации. Именно эти самолеты и предлагается передать украинцам.

Но в правящем большинстве итальянского правительства, даже в ближайшем окружении его главы Джорджи Мелони, есть противники военной помощи Украине. Они выступали и против предоставления украинцам тринадцатого (по итальянскому подсчету) пакета помощи, и утверждают, что не будут голосовать за новый законопроект о поставках вооружения Украине в 2027 году.

Причем поставки другим странам итальянской военной техники, которую только предстоит снять с вооружения, но еще не сняли, должны пройти согласование в парламенте.

Поэтому вопрос уже передали итальянским законодателям.

О чем речь

Eurofighter Typhoon. Источник: US Air Force

В Defence Express считают, что всего в ВВС Италии чуть больше 90 самолетов Eurofighter Typhoon. Из них до 26 единиц относятся к Tranche 1.

"Это первая серия, которая имеет довольно ограниченные возможности и предназначена именно для перехвата воздушных целей с довольно ограниченным вооружением, особенно для ударов по земле. Кроме того, Tranche 1 полагается на более старую авионику, компьютеры и радары. Даже после модернизации эти истребители остаются довольно ограниченными и, например, не могут использовать крылатые ракеты Taurus и дальнобойные Meteor против носителей КАБов", – отмечает издание.

И хотя модернизация Tranche 1 возможна, с финансовой точки зрения она невыгодна – настолько, что военные предпочитают списать старые и закупить новые самолеты.

Сейчас Eurofighter Typhoon Tranche 1 итальянцы используют для противовоздушной обороны, перехватов и обучения пилотов. Ожидается, что их все спишут до 2029 года, что и открывает возможность для передачи Украине. Потенциально "даже с ограниченными возможностями эти самолеты смогут гонять дроны", отмечают эксперты Defense Express.

Что предшествовало

Eurofighter Typhoon. Источник: US Air Force

Отдельно издание напоминает, что Британия тоже списала свои старые Eurofighter Typhoon Tranche 1 и отказалась передавать их Украине. Одной из причин отказа от передачи тогда называли желание сосредоточить ресурсы на поставке Воздушным силам ВСУ одного самолета.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии состоялся первый полет новейшего истребителя Eurofighter Typhoon в модификации Tranche 4. Этот самолет считается одним из самых современных в Европе и должен существенно усилить возможности Люфтваффе. Обновленная версия получила технологии, которые могут сделать ее серьезным соперником для российских Су-35 и Су-57.