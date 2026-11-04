"Кадры, от которых сжимается сердце": в сети показали последние минуты перед ударом РФ по школе в Комышувахе. Видео

В сети опубликовали видео последних минут перед российским ударом по школе в поселке Комышуваха Запорожской области. На кадрах, снятых нагрудной камерой, видно, как гражданские после предупреждения об угрозе обстрела спускаются в укрытие, а затем раздается мощный взрыв.

Видео опубликовал Telegram-канал "Запоріжжя Новини". В то же время о помощи семьям погибших и пострадавшим сообщил Михаил Семикин, временно исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации.

Что попало на видео

В начале записи видны последствия предыдущих обстрелов: поврежденные здания, разрушенные стены и выбитые окна. Затем в кадре появляется группа гражданских, которые разговаривают на улице.

На фоне слышны разговоры об угрозе новых ударов, в частности о пусках управляемых авиабомб на Ореховском направлении. После предупреждения об опасности люди быстро направляются в укрытие в помещении.

Последние минуты перед ударо... Источник: Скриншот Развернуть

В конце видео раздается громкий взрыв, после чего запись обрывается.

Последние минуты перед ударо... Источник: Скриншот Развернуть

Какую помощь получат пострадавшие

По словам Михаила Семикина, семьи погибших и раненые в результате российского удара по Комышувахе получат помощь из областного бюджета.

"Сейчас наша задача – не только оказать финансовую помощь, но и помочь семьям пройти все необходимые процедуры. Понятно, что люди переживают страшную утрату, и наша задача – быть рядом, поддержать их не только словами, но и конкретной помощью", – отметил Семикин.

Он уточнил, что размер выплат для раненых составит от 20 до 50 тысяч гривен в зависимости от тяжести травм. К оказанию помощи также привлекают гуманитарных партнеров.

По его словам, пострадавшим обеспечат полное сопровождение при оформлении документов, чтобы людям не пришлось преодолевать бюрократические трудности в такое тяжелое время.

Последствия обстрела Комышувахи. Источник: t.me/UA_National_Police

Напомним, 2 ноября российские войска нанесли серию авиаударов по Комышувахе Запорожской области. Под вражеским огнем оказались школа, где местные жители получали гуманитарную помощь, и укрытие с людьми. Из-под завалов деблокировали тела 31 погибшего, еще 59 человек считаются пропавшими без вести.

Как писал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по школе и укрытию в поселке Комышуваха Запорожской области. Глава государства подчеркнул, что российские оккупанты не могли не знать, что в учебном заведении местные жители получали гуманитарную помощь.