Блог | Карта, ластик и фломастер, или О гениальном плане мира для Украины

Кажется, американские переговорщики наконец нашли способ закончить войну. Нужно просто взять карту, ластик и фломастер. По данным The Economist, Славянск, Краматорск и другая свободная часть Донбасса должны просто "выйти" за официальные границы Донецкой области. Тогда Путин радостно заявит, что захватил "всю Донетчину", а мы сделаем вид, что ничего не произошло. Все счастливы, все едут домой.

Гениально. Я даже знаю, как назвать новую область. Предлагаю "Не-Донецкая". Или "Донецкая Лайт". А Путину на день рождения можно подарить глобус, на котором Россия занимает всю планету. Он же удовлетворится, правда?

Теперь серьезно. Во-первых, так просто этого не сделать. Донецкая и Луганская области прописаны в Конституции, и чтобы их перекроить, нужно менять Основной закон. А во время военного положения менять Конституцию запрещено. Так что даже если очень захочется, ничего не выйдет, пока продолжается война.

Во-вторых, любое изменение территории Украины решается только всеукраинским референдумом. И я очень хочу посмотреть на того смельчака, который выйдет к людям, уже три года хоронящим родных, и предложит проголосовать за "победу Путина на бумаге". Думаю, бюллетени он потом будет собирать уже в другой стране.

В-третьих, и это самое главное, Путин воюет не за административные границы. Еще в 2022 году он вписал в свою конституцию Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области полностью, вместе с Запорожьем и Херсоном. Он хочет, чтобы у нас не было армии, не было НАТО, чтобы был "правильный" язык и "правильная" церковь. А в идеале – чтобы не было и нас самих. Перерисованная карта для него не финал, а бесплатная закуска перед основным блюдом.

Мы это уже проходили. Будапешт, Минск, "формула Штайнмайера". Каждый раз нам говорили, что нужно лишь немножко уступить, и будет мир. Каждый раз Россия проглатывала уступку, вытирала рот и шла дальше. Даже Трамп признал, что после Крыма Западу предлагали смириться со статус-кво, а Кремль тогда пришел уже за Киевом.

Так что, уважаемые миротворцы, фломастер можете оставить себе. Война заканчивается не тогда, когда агрессору перерисовывают карту. Она заканчивается тогда, когда он понимает, что идти дальше некуда.