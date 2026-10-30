"Карта сопротивления". Впервые обнародованы результаты деятельности украинского подполья на ВОТ

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины впервые публикуют интерактивную хронику украинского сопротивления на временно оккупированных и деоккупированных территориях Украины.

Интерактивная карта, разработанная ССО ВСУ, систематизирует и наглядно отображает публично известные и подтвержденные мероприятия Движения сопротивления ССО ВСУ, а также самоорганизованного гражданского сопротивления. Ресурс освещает как активное, так и ненасильственное сопротивление украинских граждан в оккупации, предоставляя подробную хронологию действий и соответствующие новостные материалы в разрезе регионов.

"Наше сопротивление с каждым днем только набирает обороты. За каждой отметкой на этой карте стоят люди, которые в условиях оккупации продолжают сопротивляться и сохранять связь с Украиной. Украинцы на ВОТ продолжают действовать – каждый так, как ему доступно и безопасно. В то же время то, что можно увидеть на карте, – лишь небольшая часть гораздо более масштабного сопротивления", – отмечает представитель Движения сопротивления ССО ВСУ.

Опубликованная карта не отражает весь объем проведенных мероприятий. Значительная часть деятельности украинского подполья остается строго непубличной до тех пор, пока ее разглашение может представлять угрозу безопасности участников движения сопротивления, их семей или выполнению дальнейших специальных заданий.

Ознакомиться с интерактивной картой можно на официальном сайте по ссылке.

В ССО отмечают: сопротивление на оккупированных территориях может принимать разные формы – от сохранения украинского языка, культуры и традиций дома до активных действий против врага, в частности диверсий на объектах, которые используют российские оккупационные силы.

Участие в Движении сопротивления является добровольным и конфиденциальным. Подготовка и координация лиц, привлеченных к деятельности Движения сопротивления, относятся к задачам Сил специальных операций ВСУ. Это позволяет гражданам, готовым сопротивляться оккупации, действовать организованно и содействовать Силам обороны и безопасности Украины. Главной целью Движения сопротивления является всестороннее содействие Силам обороны и безопасности Украины в освобождении украинских территорий от российских оккупантов.