Каскадный эффект: в ISW оценили, какое влияние окажут удары Украины по Крымскому мосту

Удары по Крымскому мосту окажут каскадное влияние на российскую логистику и могут осложнить снабжение оккупационных войск в Крыму и на юге Украины. Из-за повреждения важной для врага переправы России придется использовать другие маршруты, в частности трассу М-14 Ростов-Крым.

Однако украинские военные также атакуют эту дорогу, что создает для захватчиков дополнительные проблемы со снабжением. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Атаки Украины нарушают российские пути снабжения

Как отмечают аналитики, повреждение Крымского моста может иметь гораздо более широкие последствия для российской армии, чем просто осложнение сообщения с оккупированным Крымом.

Несмотря на заявления главы Кремля Владимира Путина о том, что мост якобы имеет исключительно гражданское назначение, оккупанты использовали его для перевозки военной техники, боеприпасов и топлива и продолжают зависеть от этого маршрута для обеспечения оккупационных сил.

Керченский (Крымский) мост п... Источник: Telegram Развернуть

Из-за разрушения автомобильной части и повреждения железнодорожной России придется активнее использовать трассу М-14, которая соединяет Ростов с Крымом и проходит вдоль южного побережья оккупированной Украины. По ней Москва сможет снабжать полуостров и поддерживать свою группировку войск на юге Украины. Однако это создает дополнительные трудности для российской логистики и потенциально влияет на обеспечение войск на передовой.

"Украинские войска одновременно наносят мощные удары по автомагистрали М-14, что еще больше осложняет эти усилия. Украинские удары по Керченскому мосту являются частью более широкой кампании по ухудшению российских наземных линий связи (ГЛК) на всем театре военных действий", – говорится в материале.

Напомним, в ночь с 18 на 19 ноября Крымский мост вновь оказался под ударом Сил обороны Украины. Там прозвучало около 15 взрывов, часть из них – работа российской ПВО. Сообщалось о нескольких попаданиях в железнодорожную часть моста.

Также Крымский мост оказался под атакой 16 ноября, после чего движение транспорта по нему было ограничено. Сообщалось, что "боевая часть одного из дронов упала на правую арку со стороны Крыма, от удара арку визуально повело примерно на 15 градусов".

А в ночь на 17 ноября Силы обороны вновь атаковали мост. В результате украинских ударов обрушились арка и часть дорожного полотна.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар по Крымскому мосту в ночь на 17 ноября. По его словам, украинские войска применили различные ракеты и беспилотники для уничтожения конструкции.