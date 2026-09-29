Командовал 30-тысячной армией для захвата Сумской области: в Украине будут судить командующего танковой армией РФ. Фото

В Украине в суд был направлен обвинительный акт в отношении 55-летнего командующего 1-й танковой армией Западного военного округа ВС РФ. По данным следствия, во время полномасштабного вторжения он ставил боевые задачи подразделениям и координировал их действия.

Около 30 тысяч военнослужащих этой армии должны были прорвать государственную границу, захватить Сумскую область и создать плацдарм для дальнейшего наступления на Киев. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Как 1-я танковая армия РФ действовала в Сумской области

По данным следствия, во время вторжения командующий 1-й танковой армией непосредственно ставил боевые задачи подчинённым подразделениям и координировал их действия.

В состав армии входили танковые, мотострелковые, артиллерийские, зенитно-ракетные, инженерно-саперные и другие подразделения. На вооружении находились танки, БМП, БТР, артиллерия, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", беспилотники и ракетные комплексы, в частности "Искандер-М".

Наслідки бойових дій Источник: t.me/pgo_gov_ua

Наслідки бойових дій Источник: t.me/pgo_gov_ua

В феврале–марте 2022 года подразделения 1-й танковой армии оккупировали ряд населенных пунктов Сумской области. Регион подвергся воздушным ударам и артиллерийскому обстрелу.

Последствия боевых действий

По данным следствия, в результате боевых действий в Сумской области погибли 137 гражданских лиц, в том числе восемь детей. Также были разрушены и повреждены жилые дома, объекты гражданской и критической инфраструктуры.

Правоохранители установили военные подразделения, действовавшие на территории области, их численность, вооружение и маршруты движения. Также были задокументированы военные преступления, которые, по данным следствия, совершили российские военные во время оккупации части Сумской области.

Наслідки бойових дій Источник: t.me/pgo_gov_ua

Наслідки бойових дій Источник: t.me/pgo_gov_ua

Наслідки бойових дій Источник: t.me/pgo_gov_ua

Обвинительное заключение направлено в суд

Досудебное расследование проводили следователи УСБУ в Сумской области в сотрудничестве с мобильной командой правосудия "Север" Global Rights Compliance. В рамках международного сотрудничества осуществлялись картирование, систематизация и анализ доказательств в рамках уголовного производства.

Командующему 1-й танковой армией РФ инкриминируют ведение агрессивной войны по ч. 2 ст. 437 УК Украины. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Наслідки бойових дій Источник: t.me/pgo_gov_ua

Наслідки бойових дій Источник: t.me/pgo_gov_ua

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