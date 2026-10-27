Хотел "легких" денег: таксист из Джакарты стал пулеметчиком в армии Путина и был ликвидирован на Донбассе. Фото

В Донецкой области украинские военные ликвидировали гражданина Индонезии, который приехал убивать украинцев за деньги. 48-летний Тауфик Мухаммад подписал контракт на год, но погиб почти сразу – во время своего первого боя.

Кремль обещал ему "легкие деньги" за участие в боевых действиях. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Что известно о наемнике

Украинская разведка установила личность иностранного наемника, воевавшего на стороне российских оккупационных войск и ликвидированного в Украине. Речь идет о гражданине Индонезии Тауфике Мухаммаде (Taufiq Muhammad), 22 мая 1978 года рождения, уроженца города Соронг.

До поездки на Россию Тауфик жил в городе Сурабая на острове Ява. На родине он работал таксистом в Джакарте, а также менеджером по аграрной компании. Кроме того, имел опыт работы в Соединенных Штатах и ​​владел английским языком.

Индонезиец поверил россиянам. Источник: ГУР МО Украины

Контракт наемника. Источник: ГУР МО Украины

Контракт наемника. Источник: ГУР МО Украины

Жажда легкой наживы

Российские рекрутеры нашли Тауфика через направленное резюме по поиску работы, поэтому, вероятно, индонезиец поверил обещаниям "легкого заработка" и отправился в Москву. Фактически он стал очередной жертвой российской схемы вербовки иностранцев на преступную войну из-за обмана.

19 апреля 2026 года Тауфик подписал контракт с российскими оккупационными войсками в подмосковном королеве. Срок службы составлял один год – типичный для иностранцев, которых Россия вербует для участия в войне против Украины и использует как "одноразовую" пехоту.

Наемника назначили пулеметчиком и направили в учебный центр под Воронежем. Там он пробыл всего полторы недели. Уже в начале мая индонезийца были переброшены на временно оккупированную территорию Украины.

Ликвидирован в первом бою

Тауфик погиб во время своего первого боя. Это произошло при попытке продвижения российских войск от населенного пункта Зеленая Долина в Донецкой области в направлении Новоселовки и Дробышево.

В ГУР МО Украины отметили, что каждый иностранец в рядах попавшей в беду русской оккупационной армии может спасти жизнь – сдаться в плен через бот проекта "Хочу жить".

Наемника убили в первом бою. Источник: ГУР МО Украины

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