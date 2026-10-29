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"Хотят ли русские войны?". История дала ответ
Российский диктатор Владимир Путин
"Хотят ли русские войны?"
Помните такую советскую песню?
Там еще предлагали спросить у тишины, у солдат, у березок, хотят ли русские войны.
А я предлагаю спросить у истории.
Итак, Россия с 1991 года. Всего 35 лет "миролюбия".
19911992 – Грузия. Южная Осетия.
1992 – Молдова. Приднестровье.
1992 – Грузия. Абхазия.
1992 – Таджикистан. Гражданская война.
1994 – Чечня. Первая война.
1999 – Чечня. Вторая война.
2008 – Грузия. Вторжение, оккупация территорий.
2014 – Украина. Крым, Донбасс.
2015 – Сирия. Бомбардировки, поддержка Асада.
2017-2020-е – Ливия. Российские наемники.
2018 – Центральноафриканская Республика. Российские наемники.
2021 – Мали. Российские наемники и военные.
2022–по сей день: Украина. Полномасштабное вторжение.
И это еще далеко не полный перечень.
Россия постоянно куда-то лезет, кого-то "освобождает", кого-то "защищает", кого-то "денацифицирует". И почему-то после каждого такого акта миролюбия остаются руины, могилы и оккупированные территории.
И теперь нам рассказывают, что россия готова к миру.
Серьезно?
Я считаю, что склонить россию к миру способна лишь украинская система принуждения к миру.
И она уже работает.
Каждый остановленный оборонный завод.
Каждый сорванный военный контракт.
Каждый уничтоженный склад боеприпасов.
Каждый выведенный из строя российский НПЗ, обеспечивающий военную машину.
Каждый пораженный военный дата-центр.
Каждый уничтоженный военный самолет, корабль или ракетный комплекс.
Очень хотелось бы вернуться к работе с НПЗ и логистикой по нефти, потому что только за эту неделю из порта Новороссийск было отгружено нефти на 2,8 млрд долларов (((
Это не просто потери россии. Это шаги к миру.
Потому что мир для кремля начинается не с доброй воли, а с осознания того, что продолжать войну становится дороже, чем ее закончить.
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