Блог | Кто будет служить в армии "перемирия"?

Не очень верю в перемирие, потому что не вижу приемлемых для Украины условий, но тоже мечтаю о мире. Возможно, даже больше многих.

Поэтому, как и положено командиру, я должен рассматривать все возможные сценарии развития событий, ведь одна из моих главных задач – планирование. Я должен строить планы и принимать будущие решения, учитывая и те варианты, в которые сам не очень верю. Что будет, если события пойдут по такому сценарию? А какие проблемы возникнут? Что нужно готовить заранее?

Это обычная логика командирской работы. Поэтому, когда я вижу очередную волну разговоров о перемирии, я воспринимаю ее не только как политическую новость. Я автоматически начинаю просчитывать следующий сценарий.

И чем больше я просчитываю, тем больше у меня вопросов, о которых и хочу написать.

Начну с того, что вижу в своей информационной ленте Facebook большую радость мужчин призывного возраста, которые все эти годы успешно избегали мобилизации. Тех, кто привык проверять, где стоит бусик ТЦК, прежде чем выйти из дома. Тех, кто научился жить так, чтобы государство его не замечало.

И теперь они, кажется, уже мысленно празднуют. Будет перемирие, мобилизация закончится, государство отстанет. Можно выйти из тени и спокойно жить. Так сказать – пронесло.

Но я бы на вашем месте не спешил радоваться. И сейчас объясню почему.

На днях президент Зеленский говорил, что после войны Украине нужна армия численностью около 800 тысяч. Примерно столько нас сейчас и есть. И она действительно нужна. Потому что даже после перемирия, если оно, конечно, будет, Россия никуда не исчезнет. Ее армия не растворится в воздухе, а ее цели, скорее всего, останутся прежними. Подписанная бумага сама по себе не гарантирует, что через месяц, через год, два или пять все не начнется снова.

Так что Украине придется содержать большую армию. И тут возникает вопрос, который, на мой взгляд, уже сейчас должен быть одним из главных в государстве и обществе.

А кто же будет служить в этой армии "перемирия"?

Давайте посмотрим на этот вопрос глазами тех, кто сейчас на фронте.

Есть люди, которые воюют с 2022 года. Есть те, кто прошел войну еще с 2014-го. Есть те, у кого годами не было нормальных отпусков и ротаций, кто месяцами не выходит с позиций, кто годами не видел семью. Они устали. Не только физически. Их истощили годы войны, потери побратимов, постоянная опасность и полная неопределенность собственного будущего. А еще они потеряли то, чего никогда не вернешь, – время.

И когда прозвучит слово "перемирие", большинство из них поставит государство перед вполне закономерным и максимально жестким фактом: "Мы свое отвоевали, вот наши бронежилеты, вот наши автоматы, мы – домой!".

И у них будет на это полное моральное право.

По моей собственной оценке, 70–80% тех, кто сейчас воюет, при первой реальной возможности уйдут из армии. Это не социология и не точный прогноз. Это мое понимание настроений людей, с которыми я служу. Возможно, я ошибаюсь в цифрах. Но в масштабах проблемы я не ошибаюсь.

Останутся кадровые военные, те, кому до пенсии недолго, и те, кто сознательно связывает свое будущее с армией. Но хватит ли их на 800 тысяч?

Очень сомневаюсь.

И не надо думать, что ветеранов можно просто оставить приказом.

История такое уже видела. В 1917 году российская армия пережила массовое дезертирство и полный распад дисциплины. Временное правительство даже вернуло смертную казнь на фронте. Не помогло.

Конечно, обстоятельства были совсем другими. Украинская армия защищает собственное государство, а не интересы империи. Но одно правило работает всегда: нельзя бесконечно требовать от людей самопожертвования, не давая им понятной перспективы. Людей, которые решили, что их война закончилась, силой не удержишь. А если попробовать, ничем хорошим это не закончится.

Солдат – не государственная собственность. И его жизнь не может быть бессрочным ресурсом, хотя сейчас она именно такая. Но когда войны не будет, ситуация радикально изменится.

А теперь представим, что перемирие действительно наступило.

Боевые действия остановились. Но линия разграничения осталась. Остались буферная зона, укрепления, рубежи и угроза нового вторжения. Кто-то должен там дежурить, наблюдать, держать оборону, обслуживать технику, строить новые укрытия и фортификационные сооружения. Каждый день. Потому что если укрепления будут пустовать, путин зайдет в них через неделю.

Вот и получается парадокс. С одной стороны, государство будет обязано отпустить домой людей, которые отдали войне годы жизни. С другой, оно не имеет права оставить страну беззащитной.

И именно об этом сегодня почему-то говорят гораздо меньше, чем о самих переговорах.

Кто заменит ветеранов? И как сделать так, чтобы вместе с ними армия не утратила боевой опыт? Ведь опытный сержант, оператор дронов или командир роты – это не тот, кого можно подготовить за полгода на полигоне.

Поэтому государству придется пытаться бонусами и пряниками удержать в армии как можно больше ветеранов. Но чем? Уголовным кодексом? Не смешите.

Только один вариант – деньги и льготы, прозрачные условия и четкие сроки. И говорить об этом нужно уже сейчас. Денежное довольствие нужно повышать сегодня, особенно тем, кто выполняет боевые задачи. Если государство хочет сохранить опытных людей, оно должно бороться за них до того, как они получат право уволиться. После перемирия предлагать деньги будет поздно. Люди уже уедут. Кто-то домой, а кто-то за границу и не вернется. В том числе потому, что больше не верят ни власти, ни государству, ни обществу.

А теперь о справедливости.

О сроках службы я уже писал, повторяться не буду. Скажу только одно. Я не хочу, чтобы после перемирия государство снова решало кадровую проблему за счет тех же людей, которые сейчас сидят на позициях. Это должна быть понятная программа: постепенная демобилизация ветеранов и одновременное комплектование армии новыми людьми. Не хаотичное увольнение всех одновременно, но и не очередное бессрочное продление службы. Сроки, очередность, прозрачные правила.

И нужно честно сказать обществу: прекращение огня не обязательно означает прекращение воинской обязанности. Вполне возможно, что после перемирия армии понадобится еще больше новых людей, чем сейчас.

Поэтому тем, кто сегодня скрывается от ТЦК и уже празднует, еще раз скажу: не спешите. Вполне возможно, что служба для вас еще впереди. Ветераны должны получить право вернуться домой. А защищать страну кому-то все равно придется.

И последнее, о чем я думаю как командир. Можно иметь 800 тысяч в списках и одновременно катастрофическую нехватку людей в боевых подразделениях. Я знаю это по собственному опыту. Поэтому будущая армия должна быть не только большой, но и реформированной с учетом опыта, полученного во время войны.

Я не знаю, когда наступит перемирие или мир. Возможно, через полгода. Возможно, через год. Возможно, значительно позже.

Но рано или поздно нам придется переходить от армии военного времени к армии сдерживания. И тогда общество столкнется с простой правдой: война может остановиться, а необходимость защищать Украину никуда не денется.

Если мы хотим, чтобы нынешние солдаты вернулись к своим детям, женам, родителям, к нормальной жизни, кто-то должен прийти им на смену. Нельзя вечно держать армию за счет одних и тех же людей.

Поэтому мой главный вопрос сегодня к государству. Есть ли уже реальный план, как демобилизовать ветеранов и при этом сохранить боеспособную армию?

Те же, кто все это время оставался в стороне, должны понять: право жить в свободной стране невозможно отделить от обязанности защищать ее. Поэтому возможное будущее перемирие для кого-то станет началом службы в ВСУ.

Поэтому радуйтесь, но и считайте.