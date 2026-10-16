"Клянусь": пленный оккупант признался, что войска Путина ехали на штурм Малой Токмачки под музыку. Видео

Российский пленный оккупант рассказал, что во время первого штурма села Малая Токмачка в Запорожской области его группа ехала в село на автомобилях под музыку. По его словам, захватчики не ожидали серьезного сопротивления, однако украинские защитники разгромили их еще на подступах к населенному пункту.

Впоследствии мужчину снова отправили штурмовать тот же участок фронта, и на этот раз он сразу решил сдаться украинским военным. Об этом рассказали в проекте "Хочу жить", видео обнародовало Оперативное командование "Юг" Сухопутных войск ВСУ.

Приключения россиянина в Малой Токмачке

Как отметили в проекте, Малая Токмачка стала символом неудачных попыток путинской армии захватить населенный пункт, который она штурмует уже пятый год. Об особенностях этих атак не понаслышке знает военный РФ Артем Калиниченко, который дважды попадал в плен во время штурмов села. Оба раза его отправляли на позиции украинских защитников, однако он выжил и сдался в плен.

"Столько людей там остаётся в этой Малой Токмачке. Это просто ужас, сколько за это время там осталось людей. Говорили, что мы там никакого сопротивления не встретим. У нас вообще настроение было одно. В итоге я, грубо говоря, всех своих ребят оставляю там, сам чудом остаюсь в живых. Нам сказали, что мы должны будем заезжать, но мы будем заезжать на машинах, то есть не пешком, у нас будет что-то вроде открытого коридора, и что мы там никакого сопротивления не встретим. Когда нам всё рассказывали и показывали, честно говоря, у нас и в голову не приходило, что мы даже туда не доедем… Клянусь, когда мы ехали, у нас играла музыка", – рассказал оккупант.

Военный РФ Артем Калиниченко. Источник: Скриншот

Впрочем, вместо сладких обещаний военного руководства, группу оккупантов разгромили еще на подступах к селу. Раненый Артем сумел найти укрытие, несколько дней скрывался, а затем вышел к украинским военным и сдался в плен. Там ему оказали помощь, после чего мужчину обменяли.

Вернувшись в Россию, Калиниченко получил обещание, что больше не будет воевать. В течение нескольких месяцев он отдавал часть заработка, надеясь остаться в тылу, однако это не спасло его от повторной отправки на фронт. Во второй раз он снова оказался в Запорожье – возле той самой Малой Токмачки.

"Однажды сказали: „Собирайся, тебя переводят обратно в сводную штурмовую роту". Сказали: „Людей не хватает, сейчас идет отбор". А у нас действительно большие потери и в батальоне, и в полку. Мы там тянули жребий, и я этот жребий (короткий. – Ред.) не вытащил… Но мне тоже сказали: "Собирай вещи, ты вроде как едешь". Убегать у меня не было в мыслях. Я слышал о ребятах, которые ушли в СЗЧ, которых нашли и отправили с одной лопатой. Когда сказали, что можно заходить, я решил: "Лучше зайду", и уже в голове строил какой-то план, чтобы как-то добраться до ваших, сложить оружие и добровольно сдаться, потому что у меня другого выхода не было. И так и получилось: дошёл, просидел там 4 дня, ну, на пятый день, как ни странно, меня взяли (в плен. – Ред.)", – подчеркнул военный РФ.

Теперь, добавили в проекте, Калиниченко "благодарит Бога и украинцев за то, что всё сложилось именно так" и он остался жив.

Карта. Источник: deepstatemap.live

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