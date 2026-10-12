"Книга палачей" обнародовала данные о десятках российских судей, причастных к сфабрикованию приговоров пленным украинцам

Проект "Книга палачей украинского народа" обнародовал имена 49 российских военных судей, выносивших обвинительные приговоры украинцам, в том числе военнопленным. С августа 2022 года судьи двух окружных военных судов РФ приговорили как минимум 352 граждан Украины.

Об этом говоритсяв материале проекта. Авторы проанализировали материалы уголовных дел и установили личности 26 судей Южного окружного военного суда РФ и 23 судей 2-го Западного окружного военного суда РФ. Подготовка обвинительных заключений сопровождалась пытками пленных.

Сколько украинцев приговорили российские суды

По данным проекта, с августа 2022 года судьи Южного окружного военного суда РФ вынесли как минимум 128 обвинительных приговоров гражданам Украины. Еще 224 украинца были осуждены во 2-м Западном окружном военном суде, где дела рассматривались по аналогичной схеме.

На момент подготовки исследования в производстве этих судей оставалось не менее 150 дел.

Всего с 2022 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительные приговоры по 436 делам против граждан Украины. Подобные дела рассматривали и другие военные суды РФ, однако их было меньше.

За что осуждают украинских пленных

Чаще всего украинцам предъявляют обвинения по статьям 205.3 и 205.4 Уголовного кодекса РФ. Первая касается "прохождения обучения с целью террористической деятельности", вторая — "участия в террористическом сообществе".

По этим статьям были осуждены подавляющее большинство украинских защитников "Азовстали". Чаще всего им назначают 13 или 18 лет лишения свободы, а в отдельных случаях — пожизненное заключение.

Пытки во время подготовки дел

По свидетельствам украинских военных, освобожденных из плена, фабрикация уголовных дел сопровождалась многочасовыми допросами и систематическими пытками. Среди методов насилия, о которых рассказывали бывшие пленные, – электрошок, избиения, имитация расстрела и сексуальное насилие.

По оценкам освобожденных военных, лишь около 30% случаев применения силы были направлены на получение конкретных "признаний". В остальных случаях насилие использовалось для запугивания пленных и подготовки их к дальнейшим допросам у следователей.

После завершения основного этапа подготовки дел украинцев, которых должны были судить в Южном окружном военном суде, переводили в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону. По данным проекта, условия содержания там были менее жесткими, что могло помочь скрыть следы пыток перед появлением пленных в суде.

Анализ приговоров показал, что судебное разбирательство в основном ограничивалось двумя формальными этапами продолжительностью примерно по 30 минут каждый: оглашением обвинения и вынесением приговора. Как отмечают авторы исследования, полноценного изучения доказательств, допроса свидетелей и надлежащей защиты подсудимых фактически не было.

Какие судьи выносили приговоры украинцам

Список судей, личности которых установлены по результатам идентификационной работы и анализа материалов уголовных дел.

2-й Западный окружной военный суд РФ

Судья Бакин Виталий Владимирович вынес обвинительные приговоры в отношении восьми граждан Украины.

Судья Белоусов Олег Александрович (данные уточняются) вынес обвинительные приговоры в отношении восьми граждан Украины.

Судья Борисов Эдуард Борисович (данные уточняются) вынес обвинительные приговоры в отношении двух граждан Украины.

Судья Бровко Сергей Владимирович вынес обвинительные приговоры в отношении шести граждан Украины.

Судья Владимиров Роман Викторович вынес обвинительные приговоры в отношении 11 граждан Украины.

Судья Другаченко Игорь Владимирович вынес обвинительные приговоры в отношении 11 граждан Украины.

Судья Жидков Тимур Георгиевич (данные уточняются) вынес обвинительные приговоры в отношении 15 граждан Украины.

Судья Зубов Евгений Васильевич вынес обвинительные приговоры в отношении 12 граждан Украины.

Судья Иванов Дмитрий Юрьевич вынес обвинительные приговоры в отношении семи граждан Украины.

Судья Какадаев Антон Игоревич вынес обвинительные приговоры в отношении 15 граждан Украины.

Судья Кифоренко Роман Иванович вынес обвинительные приговоры в отношении 11 граждан Украины.

Судья Кондратьев Александр Михайлович вынес обвинительные приговоры в отношении 10 граждан Украины.

Судья Краснов Вадим Владимирович вынес обвинительные приговоры в отношении трех граждан Украины.

Судья Кривошеев Сергей Петрович вынес обвинительные приговоры в отношении 12 граждан Украины.

Судья Массин Юрий Александрович вынес обвинительные приговоры в отношении 17 граждан Украины.

Судья Морозов Андрей Александрович вынес обвинительные приговоры в отношении 17 граждан Украины.

Судья Нассуха Александр Германович (данные уточняются) вынес обвинительные приговоры в отношении одного гражданина Украины.

Судья Никитчук Игорь Владимирович (данные уточняются) вынес обвинительные приговоры в отношении 15 граждан Украины.

Судья Плужников Андрей Викторович (данные уточняются) вынес обвинительные приговоры в отношении семи граждан Украины.

Судья Репета Константин Николаевич вынес обвинительные приговоры в отношении трёх граждан Украины.

Судья Сай Василий Алексеевич вынес обвинительные приговоры в отношении четырех граждан Украины.

Судья Семин Игорь Васильевич (данные уточняются) вынес обвинительные приговоры в отношении 10 граждан Украины.

Судья Трышкин Альберт Викторович вынес обвинительные приговоры в отношении 19 граждан Украины.

Южный окружной военный суд РФ

Судья Безгуб Илья Николаевич вынес обвинительные приговоры в отношении 11 граждан Украины.

Судья Васильчук Николай Юрьевич (данные уточняются) вынес обвинительный приговор в отношении одного гражданина Украины.

Судья Вовченко Денис Витальевич вынес обвинительные приговоры в отношении трёх граждан Украины.

Судья Волков Олег Валерьевич (данные уточняются) рассматривает одно дело.

Судья Галкин Денис Александрович вынес обвинительные приговоры в отношении 11 граждан Украины.

Судья Генералов Александр Васильевич вынес обвинительные приговоры в отношении четырех граждан Украины.

Судья Горелов Сергей Михайлович вынес обвинительные приговоры в отношении двух граждан Украины.

Судья Губарев Павел Юрьевич вынес обвинительные приговоры в отношении 12 граждан Украины.

Судья Довлатбекян Гурген Сержикович (данные уточняются) вынес обвинительные приговоры в отношении четырёх граждан Украины.

Судья Жагинов Арслан Иванович вынес обвинительные приговоры в отношении трёх граждан Украины.

Судья Костин Игорь Владимирович (данные уточняются) вынес обвинительные приговоры в отношении четырех граждан Украины.

Судья Кривцов Кирилл Николаевич вынес обвинительные приговоры в отношении 12 граждан Украины.

Судья Лачинов Сакит Ескерханович (данные уточняются) вынес обвинительные приговоры в отношении трех граждан Украины.

Судья Магомадов Алексей Абдулмажитович (данные уточняются) рассматривает одно дело.

Судья Мамедов Виталий Викторович (данные уточняются) вынес обвинительные приговоры в отношении трёх граждан Украины.

Судья Машуков Тимур Хабасович вынес обвинительные приговоры в отношении восьми граждан Украины.

Судья Минашкин Андрей Николаевич вынес обвинительные приговоры в отношении восьми граждан Украины.

Судья Никитин Максим Михайлович (данные уточняются) вынес обвинительные приговоры в отношении двух граждан Украины.

Судья Образцов Сергей Вячеславович (данные уточняются) вынес обвинительные приговоры в отношении четырёх граждан Украины.

Судья Опанасенко Валерий Сергеевич вынес обвинительные приговоры в отношении четырёх граждан Украины.

Судья Простов Константин Игоревич вынес обвинительные приговоры в отношении семи граждан Украины.

Судья Сапрунов Роман Викторович вынес обвинительные приговоры в отношении двух граждан Украины.

Судья Степанов Денис Васильевич вынес обвинительные приговоры в отношении пяти граждан Украины.

Судья Терentyev Олег Дмитриевич (данные уточняются) вынес обвинительные приговоры в отношении трёх граждан Украины.

Судья Черепов Олег Александрович (данные уточняются) вынес обвинительные приговоры в отношении семи граждан Украины.

Судья Шалаев Артем Александрович вынес обвинительные приговоры в отношении пяти граждан Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что проект "Книга палачей украинского народа" обнародовал данные о российских военных и подполковнике ФСБ Сергее Олейничуке, причастных к пыткам мирных жителей Димера в Киевской области во время оккупации в 2022 году. По данным проекта, оккупанты незаконно вывезли в Россию не менее 42 местных жителей, а ещё 24 гражданских лица до сих пор находятся в плену.