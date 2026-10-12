"Книга палачей" обнародовала данные о десятках российских судей, причастных к сфабрикованию приговоров пленным украинцам
Иллюстративное фото суда.
Источник: russian-torturers.org
Проект "Книга палачей украинского народа" обнародовал имена 49 российских военных судей, выносивших обвинительные приговоры украинцам, в том числе военнопленным. С августа 2022 года судьи двух окружных военных судов РФ приговорили как минимум 352 граждан Украины.
Об этом говоритсяв материале проекта. Авторы проанализировали материалы уголовных дел и установили личности 26 судей Южного окружного военного суда РФ и 23 судей 2-го Западного окружного военного суда РФ. Подготовка обвинительных заключений сопровождалась пытками пленных.
Сколько украинцев приговорили российские суды
По данным проекта, с августа 2022 года судьи Южного окружного военного суда РФ вынесли как минимум 128 обвинительных приговоров гражданам Украины. Еще 224 украинца были осуждены во 2-м Западном окружном военном суде, где дела рассматривались по аналогичной схеме.
На момент подготовки исследования в производстве этих судей оставалось не менее 150 дел.
Всего с 2022 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительные приговоры по 436 делам против граждан Украины. Подобные дела рассматривали и другие военные суды РФ, однако их было меньше.
За что осуждают украинских пленных
Чаще всего украинцам предъявляют обвинения по статьям 205.3 и 205.4 Уголовного кодекса РФ. Первая касается "прохождения обучения с целью террористической деятельности", вторая — "участия в террористическом сообществе".
По этим статьям были осуждены подавляющее большинство украинских защитников "Азовстали". Чаще всего им назначают 13 или 18 лет лишения свободы, а в отдельных случаях — пожизненное заключение.
Пытки во время подготовки дел
По свидетельствам украинских военных, освобожденных из плена, фабрикация уголовных дел сопровождалась многочасовыми допросами и систематическими пытками. Среди методов насилия, о которых рассказывали бывшие пленные, – электрошок, избиения, имитация расстрела и сексуальное насилие.
По оценкам освобожденных военных, лишь около 30% случаев применения силы были направлены на получение конкретных "признаний". В остальных случаях насилие использовалось для запугивания пленных и подготовки их к дальнейшим допросам у следователей.
После завершения основного этапа подготовки дел украинцев, которых должны были судить в Южном окружном военном суде, переводили в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону. По данным проекта, условия содержания там были менее жесткими, что могло помочь скрыть следы пыток перед появлением пленных в суде.
Анализ приговоров показал, что судебное разбирательство в основном ограничивалось двумя формальными этапами продолжительностью примерно по 30 минут каждый: оглашением обвинения и вынесением приговора. Как отмечают авторы исследования, полноценного изучения доказательств, допроса свидетелей и надлежащей защиты подсудимых фактически не было.
Какие судьи выносили приговоры украинцам
Список судей, личности которых установлены по результатам идентификационной работы и анализа материалов уголовных дел.
2-й Западный окружной военный суд РФ
Судья Бакин Виталий Владимирович вынес обвинительные приговоры в отношении восьми граждан Украины.
Судья Белоусов Олег Александрович (данные уточняются) вынес обвинительные приговоры в отношении восьми граждан Украины.
Судья Борисов Эдуард Борисович (данные уточняются) вынес обвинительные приговоры в отношении двух граждан Украины.
Судья Бровко Сергей Владимирович вынес обвинительные приговоры в отношении шести граждан Украины.
Судья Владимиров Роман Викторович вынес обвинительные приговоры в отношении 11 граждан Украины.
Судья Другаченко Игорь Владимирович вынес обвинительные приговоры в отношении 11 граждан Украины.
Судья Жидков Тимур Георгиевич (данные уточняются) вынес обвинительные приговоры в отношении 15 граждан Украины.
Судья Зубов Евгений Васильевич вынес обвинительные приговоры в отношении 12 граждан Украины.
Судья Иванов Дмитрий Юрьевич вынес обвинительные приговоры в отношении семи граждан Украины.
Судья Какадаев Антон Игоревич вынес обвинительные приговоры в отношении 15 граждан Украины.
Судья Кифоренко Роман Иванович вынес обвинительные приговоры в отношении 11 граждан Украины.
Судья Кондратьев Александр Михайлович вынес обвинительные приговоры в отношении 10 граждан Украины.
Судья Краснов Вадим Владимирович вынес обвинительные приговоры в отношении трех граждан Украины.
Судья Кривошеев Сергей Петрович вынес обвинительные приговоры в отношении 12 граждан Украины.
Судья Массин Юрий Александрович вынес обвинительные приговоры в отношении 17 граждан Украины.
Судья Морозов Андрей Александрович вынес обвинительные приговоры в отношении 17 граждан Украины.
Судья Нассуха Александр Германович (данные уточняются) вынес обвинительные приговоры в отношении одного гражданина Украины.
Судья Никитчук Игорь Владимирович (данные уточняются) вынес обвинительные приговоры в отношении 15 граждан Украины.
Судья Плужников Андрей Викторович (данные уточняются) вынес обвинительные приговоры в отношении семи граждан Украины.
Судья Репета Константин Николаевич вынес обвинительные приговоры в отношении трёх граждан Украины.
Судья Сай Василий Алексеевич вынес обвинительные приговоры в отношении четырех граждан Украины.
Судья Семин Игорь Васильевич (данные уточняются) вынес обвинительные приговоры в отношении 10 граждан Украины.
Судья Трышкин Альберт Викторович вынес обвинительные приговоры в отношении 19 граждан Украины.
Южный окружной военный суд РФ
Судья Безгуб Илья Николаевич вынес обвинительные приговоры в отношении 11 граждан Украины.
Судья Васильчук Николай Юрьевич (данные уточняются) вынес обвинительный приговор в отношении одного гражданина Украины.
Судья Вовченко Денис Витальевич вынес обвинительные приговоры в отношении трёх граждан Украины.
Судья Волков Олег Валерьевич (данные уточняются) рассматривает одно дело.
Судья Галкин Денис Александрович вынес обвинительные приговоры в отношении 11 граждан Украины.
Судья Генералов Александр Васильевич вынес обвинительные приговоры в отношении четырех граждан Украины.
Судья Горелов Сергей Михайлович вынес обвинительные приговоры в отношении двух граждан Украины.
Судья Губарев Павел Юрьевич вынес обвинительные приговоры в отношении 12 граждан Украины.
Судья Довлатбекян Гурген Сержикович (данные уточняются) вынес обвинительные приговоры в отношении четырёх граждан Украины.
Судья Жагинов Арслан Иванович вынес обвинительные приговоры в отношении трёх граждан Украины.
Судья Костин Игорь Владимирович (данные уточняются) вынес обвинительные приговоры в отношении четырех граждан Украины.
Судья Кривцов Кирилл Николаевич вынес обвинительные приговоры в отношении 12 граждан Украины.
Судья Лачинов Сакит Ескерханович (данные уточняются) вынес обвинительные приговоры в отношении трех граждан Украины.
Судья Магомадов Алексей Абдулмажитович (данные уточняются) рассматривает одно дело.
Судья Мамедов Виталий Викторович (данные уточняются) вынес обвинительные приговоры в отношении трёх граждан Украины.
Судья Машуков Тимур Хабасович вынес обвинительные приговоры в отношении восьми граждан Украины.
Судья Минашкин Андрей Николаевич вынес обвинительные приговоры в отношении восьми граждан Украины.
Судья Никитин Максим Михайлович (данные уточняются) вынес обвинительные приговоры в отношении двух граждан Украины.
Судья Образцов Сергей Вячеславович (данные уточняются) вынес обвинительные приговоры в отношении четырёх граждан Украины.
Судья Опанасенко Валерий Сергеевич вынес обвинительные приговоры в отношении четырёх граждан Украины.
Судья Простов Константин Игоревич вынес обвинительные приговоры в отношении семи граждан Украины.
Судья Сапрунов Роман Викторович вынес обвинительные приговоры в отношении двух граждан Украины.
Судья Степанов Денис Васильевич вынес обвинительные приговоры в отношении пяти граждан Украины.
Судья Терentyev Олег Дмитриевич (данные уточняются) вынес обвинительные приговоры в отношении трёх граждан Украины.
Судья Черепов Олег Александрович (данные уточняются) вынес обвинительные приговоры в отношении семи граждан Украины.
Судья Шалаев Артем Александрович вынес обвинительные приговоры в отношении пяти граждан Украины.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что проект "Книга палачей украинского народа" обнародовал данные о российских военных и подполковнике ФСБ Сергее Олейничуке, причастных к пыткам мирных жителей Димера в Киевской области во время оккупации в 2022 году. По данным проекта, оккупанты незаконно вывезли в Россию не менее 42 местных жителей, а ещё 24 гражданских лица до сих пор находятся в плену.
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