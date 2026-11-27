Командование армии РФ угрожает отправить командиров на штурм из-за отсутствия продвижения на Запорожском направлении – "Атеш"

В российской армии угрожают отправить командиров взводов и рот непосредственно на штурмы, если в ближайшие недели подразделения не добьются продвижения на Запорожском направлении. Давление на командиров усилилось из-за несоответствия между реальным положением российских войск и докладами, которые ранее передали высшему руководству.

Об этом сообщает военное движение крымских татар "Атеш" со ссылкой на своего агента из штаба группировки войск "Восток". По его информации, руководство группировки требует от командования 5-й и 36-й общевойсковых армий любой ценой исправить ситуацию на фронте.

Речь идет о необходимости привести реальное положение дел в соответствие с ранее поданными докладами.

Командиров армии РФ отправят на штурм. Источник: Движение крымских татар "Атеш"

Давление на командиров

По данным агента, командование 5-й и 36-й армий, в свою очередь, оказывает давление на руководство 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии, а также 37-й и 64-й отдельных мотострелковых бригад 36-й армии.

Российские подразделения не достигли рубежей, о которых ранее докладывали вышестоящему командованию. Согласно предыдущим отчетам, они уже должны были выйти к окрестностям Новониколаевки Запорожской области и Покровского Днепропетровской области.

В то же время фактическая ситуация на фронте, по информации "Атеш", существенно отличается от этих докладов.

Разрыв между отчетами

Агент движения описал ситуацию в штабе как попытку немедленно устранить расхождения между официальными отчетами и реальной обстановкой на карте.

"Сверху требуют немедленно закрыть разрыв между отчетами и картой. В армиях теперь срываются на командирах дивизий и бригад – открыто предупредили: если в ближайшие недели не будет продвижения, ваши командиры взводов и рот сами пойдут на штурмы, а в отношении командиров бригад примут жесткие кадровые решения", – пересказывает его слова "Атеш".

По информации движения, он продолжает следить за ситуацией внутри российской группировки и передавать полученные данные Силам обороны Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что всплыли интересные данные о российской дивизии, наступающей на Запорожском направлении.