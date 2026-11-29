Стоит значительно дешевле ракет: в Украине испытают шведский перехватчик дронов K200

Шведская оборонная компания Nordic Air Defence (NAD) готовится испытать в Украине новый беспилотный перехватчик K200. Испытания будут проходить в реальных боевых условиях, чтобы продолжить разработку аппарата и подготовить его к выходу на разные рынки. Компания также уже открыла в Украине собственный офис с персоналом.

Об этом сообщает издание Breaking Defense. По информации журналистов, шведский стартап представил K200 в начале ноября 2026 года. Среди потенциальных целей перехватчика – российские беспилотники типа "Герань-3" и "Герань-4".

Перехватчик K200. Источник: Nordic Air Defence

K200 предназначен для борьбы с различными беспилотными летательными аппаратами. Одним из его главных преимуществ должна стать низкая стоимость по сравнению с зенитными ракетами, которые используют для уничтожения воздушных целей.

Разработчики также заявляют о возможности повторного захода на цель в случае промаха. Перехватчик сможет не только догонять вражеский беспилотник, но и атаковать его по другим траекториям.

Скорость имеет значение

Для украинских Сил обороны важно, чтобы подобные системы могли эффективно перехватывать не только обычные ударные дроны, но и скоростные воздушные цели. Речь, в частности, идет о реактивных беспилотниках и небольших крылатых ракетах.

"Герань-5 К5-К", упавшая в о... Источник: defence-ua.com Развернуть

Одним из примеров является российский беспилотник "Герань-5 К5-К". По данным издания Defense Express, на отдельных маневрах он может развивать скорость до 1000 км/ч. Другой образец – "Дань-Т", для которого ранее заявляли скорость около 500 км/ч.

Вместе с тем точные характеристики K200 пока не разглашают. Известно лишь, что дальность его полета превышает 25 км, а по скорости он должен опережать предыдущую разработку компании – перехватчик Kreuger 100XR.

Для сравнения, Kreuger 100XR способен развивать скорость более 350 км/ч. Однако насколько быстрее будет новый K200 и хватит ли его характеристик для перехвата самых быстрых российских реактивных дронов, пока неизвестно.

Перехватчик K200. Источник: Nordic Air Defence

Перехватчик K200. Источник: Nordic Air Defence

Ранее OBOZ.UA сообщал, что немецкий дрон-перехватчик установил мировой рекорд скорости.