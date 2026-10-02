"Каждый выстрел – минус угроза": в "Хартии" показали чешскую САУ Dita в бою. Фото

Украинские артиллеристы из бригады "Хартия" продемонстрировали боевую работу чешской самоходной гаубицы Dita – 55-мм установки, которой управляет экипаж из всего двух военнослужащих. Военные применяют гаубицу в сочетании с разведывательными и ударными дронами.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины. Фото опубликовал 2-й корпус НГУ "Хартия".

Как "Хартия" использует САУ Dita

Артиллеристы применяют "Dita" во взаимодействии с экипажами разведывательных и ударных БПЛА. Такая связка позволяет обнаруживать цели противника, передавать данные артиллеристам и корректировать огонь.

На кадрах военные разворачивают гаубицу, ведут огонь по цели, а после выстрелов готовятся покинуть позицию, чтобы не дать противнику возможности нанести ответный удар.

Военные разворачивают гаубицу. Источник: МВД

Военный наводит прицел. Источник: МВД

В бригаде отмечают, что артиллерия помогает уничтожать российские цели, сдерживать продвижение противника и прикрывать украинскую пехоту.

"Каждый выстрел – это на одну угрозу меньше для наших защитников. Каждая уничтоженная цель – шаг к победе", – отметили в МВД.

САУ "Dita" ведёт огонь по цели. Источник: МВД

Что известно о чешской САУ Dita

Dita – 155-мм самоходная гаубица, разработанная чешской компанией Excalibur Army. Установка построена на полноприводном шасси грузовика Tatra T815-7 с колесной формулой 8×8.

САУ может поражать цели на расстоянии до 39 км и вести огонь со скоростью до шести выстрелов в минуту.

Одной из особенностей Dita является высокий уровень автоматизации. Основными боевыми процессами можно управлять дистанционно из бронированной кабины экипажа, а при определенных условиях – даже с помощью планшета.

Благодаря автоматизации экипаж установки состоит всего из двух военнослужащих. Это позволяет сократить количество людей, непосредственно находящихся возле орудия во время боевой работы.

Также Dita оснащена цифровыми системами связи и навигации, что позволяет интегрировать установку в современные сети управления огнем, в частности те, которые используются странами НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, Нидерланды заказали в Чехии новейшие гаубицы DITA для дальнейшей передачи Украине. Эта гаубица представляет собой современную огневую систему, способную наносить удары по целям на расстоянии десятков километров.